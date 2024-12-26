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"Пустые разговоры нас не устроят". Лавров подвел итоги года - РИА Новости, 26.12.2024
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15:29 26.12.2024 (обновлено: 16:15 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/lavrov-1991475613.html
"Пустые разговоры нас не устроят". Лавров подвел итоги года
"Пустые разговоры нас не устроят". Лавров подвел итоги года - РИА Новости, 26.12.2024
"Пустые разговоры нас не устроят". Лавров подвел итоги года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью российским и зарубежным СМИ. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:29:00+03:00
2024-12-26T16:15:00+03:00
политика
украина
россия
сирия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью российским и зарубежным СМИ. Основные заявления главы МИД — в материале РИА Новости.Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности России и законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушений этих договоренностей.Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины.У нас на эту тему (Сирии. — Прим. ред.) есть контакты с Саудовской Аравией, Ираком, Иорданией, Египтом, Катаром, Эмиратами, Бахрейном, Ливаном. Все они заинтересованы в том, чтобы Сирия не повторила путь, по которому пошло Ливийское государство после того, как НАТО просто разрушило это государство, которое до сих пор приходится собирать по частям.
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политика, украина, россия, сирия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дональд трамп, нато
Политика, Украина, Россия, Сирия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Дональд Трамп, НАТО
"Пустые разговоры нас не устроят". Лавров подвел итоги года

Лавров дал интервью российским и иностранным журналистам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью российским и зарубежным СМИ.
Основные заявления главы МИД — в материале РИА Новости.
  • Перемирие на Украине — это путь в никуда, Россию не устроят пустые разговоры об урегулировании:
«
Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности России и законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушений этих договоренностей.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
  • Россия готова к консультациям с администрацией Дональда Трампа по Украине, Москва надеется, что в Белом доме вникнут в первопричины конфликта.
  • Франция несколько раз по закрытым каналам предлагала России наладить диалог по Украине без участия киевских властей:
«
Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
  • Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз России, это могут быть и центры принятия решений в Киеве.
  • Нельзя допустить развала Сирии на части, хотя некоторым этого очень хотелось бы:
«
У нас на эту тему (Сирии. — Прим. ред.) есть контакты с Саудовской Аравией, Ираком, Иорданией, Египтом, Катаром, Эмиратами, Бахрейном, Ливаном. Все они заинтересованы в том, чтобы Сирия не повторила путь, по которому пошло Ливийское государство после того, как НАТО просто разрушило это государство, которое до сих пор приходится собирать по частям.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
  • Россия, Турция и Иран едины во мнении, что "астанинский формат" может сыграть полезную роль и на нынешнем этапе после смены власти в Сирии.
  • Москва рассчитывает на возобновление экономического сотрудничества с новым сирийским руководством.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Сделка века: Трамп распилит Украину, чтобы всем хватило
25 декабря, 08:00
 
ПолитикаУкраинаРоссияСирияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дональд ТрампНАТО
 
 
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