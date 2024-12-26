"Пустые разговоры нас не устроят". Лавров подвел итоги года
Лавров дал интервью российским и иностранным журналистам
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью российским и зарубежным СМИ.
Основные заявления главы МИД — в материале РИА Новости.
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Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности России и законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушений этих договоренностей.
- Россия готова к консультациям с администрацией Дональда Трампа по Украине, Москва надеется, что в Белом доме вникнут в первопричины конфликта.
- Франция несколько раз по закрытым каналам предлагала России наладить диалог по Украине без участия киевских властей:
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Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины.
- Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз России, это могут быть и центры принятия решений в Киеве.
- Нельзя допустить развала Сирии на части, хотя некоторым этого очень хотелось бы:
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У нас на эту тему (Сирии. — Прим. ред.) есть контакты с Саудовской Аравией, Ираком, Иорданией, Египтом, Катаром, Эмиратами, Бахрейном, Ливаном. Все они заинтересованы в том, чтобы Сирия не повторила путь, по которому пошло Ливийское государство после того, как НАТО просто разрушило это государство, которое до сих пор приходится собирать по частям.
- Россия, Турция и Иран едины во мнении, что "астанинский формат" может сыграть полезную роль и на нынешнем этапе после смены власти в Сирии.
- Москва рассчитывает на возобновление экономического сотрудничества с новым сирийским руководством.
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