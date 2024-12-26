https://ria.ru/20241226/lavrov-1991475613.html

"Пустые разговоры нас не устроят". Лавров подвел итоги года

"Пустые разговоры нас не устроят". Лавров подвел итоги года - РИА Новости, 26.12.2024

"Пустые разговоры нас не устроят". Лавров подвел итоги года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью российским и зарубежным СМИ. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:29:00+03:00

2024-12-26T15:29:00+03:00

2024-12-26T16:15:00+03:00

политика

украина

россия

сирия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580499919_166:0:2906:1541_1920x0_80_0_0_6a03c9e2986e1983789ee5e8f52983d9.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью российским и зарубежным СМИ. Основные заявления главы МИД — в материале РИА Новости.Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности России и законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушений этих договоренностей.Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины.У нас на эту тему (Сирии. — Прим. ред.) есть контакты с Саудовской Аравией, Ираком, Иорданией, Египтом, Катаром, Эмиратами, Бахрейном, Ливаном. Все они заинтересованы в том, чтобы Сирия не повторила путь, по которому пошло Ливийское государство после того, как НАТО просто разрушило это государство, которое до сих пор приходится собирать по частям.

https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html

украина

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, украина, россия, сирия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дональд трамп, нато