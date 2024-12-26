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Жизнь должна заставить Вашингтон понять глобальные тенденции, заявил Лавров - РИА Новости, 26.12.2024
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12:16 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/lavrov-1991414460.html
Жизнь должна заставить Вашингтон понять глобальные тенденции, заявил Лавров
Жизнь должна заставить Вашингтон понять глобальные тенденции, заявил Лавров - РИА Новости, 26.12.2024
Жизнь должна заставить Вашингтон понять глобальные тенденции, заявил Лавров
Жизнь должна заставить Вашингтон понять глобальные тенденции и невозможность использования диктата как главного инструмента в международных отношениях, заявил... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:16:00+03:00
2024-12-26T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Жизнь должна заставить Вашингтон понять глобальные тенденции и невозможность использования диктата как главного инструмента в международных отношениях, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В интервью российским и зарубежным СМИ министр упомянул угрозы представителей будущей администрации США поднять тарифы и наказать страны, которые будут использовать не доллар, а другие валюты или альтернативные платежные платформы. Подавление конкурентов всегда было отличительной чертой политики Вашингтона, отметил Лавров. "Все-таки жизнь должна заставить Соединенные Штаты понимать тенденции и реальные процессы современного мира и также понимать, что диктат более не может быть главным инструментом функционирования международных отношений", - сказал он. Ранее избранный президент США Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. Как рассказал РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, работа по созданию расчетного инструмента для стран-участниц БРИКС будет вестись, несмотря на заявления Трампа.
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россия, вашингтон (штат), сша, сергей лавров, владимир путин, александр панкин, брикс, в мире, политика
Россия, Вашингтон (штат), США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Александр Панкин, БРИКС, В мире, Политика
Жизнь должна заставить Вашингтон понять глобальные тенденции, заявил Лавров

Лавров: жизнь должна заставить США понять, что опираться на диктат не выйдет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Жизнь должна заставить Вашингтон понять глобальные тенденции и невозможность использования диктата как главного инструмента в международных отношениях, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В интервью российским и зарубежным СМИ министр упомянул угрозы представителей будущей администрации США поднять тарифы и наказать страны, которые будут использовать не доллар, а другие валюты или альтернативные платежные платформы. Подавление конкурентов всегда было отличительной чертой политики Вашингтона, отметил Лавров.
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"Все-таки жизнь должна заставить Соединенные Штаты понимать тенденции и реальные процессы современного мира и также понимать, что диктат более не может быть главным инструментом функционирования международных отношений", - сказал он.
Ранее избранный президент США Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. Как рассказал РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, работа по созданию расчетного инструмента для стран-участниц БРИКС будет вестись, несмотря на заявления Трампа.
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РоссияВашингтон (штат)СШАСергей ЛавровВладимир ПутинАлександр ПанкинБРИКСВ миреПолитика
 
 
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