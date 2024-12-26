https://ria.ru/20241226/lavrov-1991414460.html

Жизнь должна заставить Вашингтон понять глобальные тенденции, заявил Лавров

Жизнь должна заставить Вашингтон понять глобальные тенденции, заявил Лавров - РИА Новости, 26.12.2024

Жизнь должна заставить Вашингтон понять глобальные тенденции, заявил Лавров

Жизнь должна заставить Вашингтон понять глобальные тенденции и невозможность использования диктата как главного инструмента в международных отношениях, заявил... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:16:00+03:00

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2024-12-26T12:16:00+03:00

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александр панкин

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Жизнь должна заставить Вашингтон понять глобальные тенденции и невозможность использования диктата как главного инструмента в международных отношениях, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В интервью российским и зарубежным СМИ министр упомянул угрозы представителей будущей администрации США поднять тарифы и наказать страны, которые будут использовать не доллар, а другие валюты или альтернативные платежные платформы. Подавление конкурентов всегда было отличительной чертой политики Вашингтона, отметил Лавров. "Все-таки жизнь должна заставить Соединенные Штаты понимать тенденции и реальные процессы современного мира и также понимать, что диктат более не может быть главным инструментом функционирования международных отношений", - сказал он. Ранее избранный президент США Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. Как рассказал РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, работа по созданию расчетного инструмента для стран-участниц БРИКС будет вестись, несмотря на заявления Трампа.

https://ria.ru/20241225/posol-1991226916.html

https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html

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россия, вашингтон (штат), сша, сергей лавров, владимир путин, александр панкин, брикс, в мире, политика