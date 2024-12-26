Жизнь должна заставить Вашингтон понять глобальные тенденции, заявил Лавров
Лавров: жизнь должна заставить США понять, что опираться на диктат не выйдет
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Жизнь должна заставить Вашингтон понять глобальные тенденции и невозможность использования диктата как главного инструмента в международных отношениях, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В интервью российским и зарубежным СМИ министр упомянул угрозы представителей будущей администрации США поднять тарифы и наказать страны, которые будут использовать не доллар, а другие валюты или альтернативные платежные платформы. Подавление конкурентов всегда было отличительной чертой политики Вашингтона, отметил Лавров.
"Все-таки жизнь должна заставить Соединенные Штаты понимать тенденции и реальные процессы современного мира и также понимать, что диктат более не может быть главным инструментом функционирования международных отношений", - сказал он.
Ранее избранный президент США Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. Как рассказал РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, работа по созданию расчетного инструмента для стран-участниц БРИКС будет вестись, несмотря на заявления Трампа.
В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС
2 декабря, 12:37