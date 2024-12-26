https://ria.ru/20241226/lavrov-1991409077.html

Лавров рассказал, как Россия выбирает цели поражения на Украине

Лавров рассказал, как Россия выбирает цели поражения на Украине - РИА Новости, 26.12.2024

Лавров рассказал, как Россия выбирает цели поражения на Украине

Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз России, это могут быть и центры принятия решений в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:55:00+03:00

2024-12-26T11:55:00+03:00

2024-12-26T12:05:00+03:00

россия

украина

москва

в мире

сергей лавров

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907160033_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_6118f8224c3dd6cf51bbb126beb04c0d.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз России, это могут быть и центры принятия решений в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины... Мы поражаем те точки, из которых ведется обстрел наших территорий, гражданских объектов, и от которых гибнут мирные граждане. Еще раз подчеркну то, что говорил президент, - цели для поражения на территории Украины мы подбираем, исходя исключительно из угроз Российской Федерации", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ."Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности, центры принятия решений в Киеве вполне могут быть тоже такими целями. Но отвечать по гражданским целям - это не в наших правилах", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20241226/lavrov-1991397409.html

россия

украина

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, москва, в мире, сергей лавров, киев