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Лавров рассказал, как Россия выбирает цели поражения на Украине - РИА Новости, 26.12.2024
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11:55 26.12.2024 (обновлено: 12:05 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/lavrov-1991409077.html
Лавров рассказал, как Россия выбирает цели поражения на Украине
Лавров рассказал, как Россия выбирает цели поражения на Украине - РИА Новости, 26.12.2024
Лавров рассказал, как Россия выбирает цели поражения на Украине
Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз России, это могут быть и центры принятия решений в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:55:00+03:00
2024-12-26T12:05:00+03:00
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украина
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сергей лавров
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз России, это могут быть и центры принятия решений в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины... Мы поражаем те точки, из которых ведется обстрел наших территорий, гражданских объектов, и от которых гибнут мирные граждане. Еще раз подчеркну то, что говорил президент, - цели для поражения на территории Украины мы подбираем, исходя исключительно из угроз Российской Федерации", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ."Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности, центры принятия решений в Киеве вполне могут быть тоже такими целями. Но отвечать по гражданским целям - это не в наших правилах", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20241226/lavrov-1991397409.html
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россия, украина, москва, в мире, сергей лавров, киев
Россия, Украина, Москва, В мире, Сергей Лавров, Киев
Лавров рассказал, как Россия выбирает цели поражения на Украине

Лавров заявил, что Россия выбирает цели поражения на Украине исходя из угроз

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз России, это могут быть и центры принятия решений в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины... Мы поражаем те точки, из которых ведется обстрел наших территорий, гражданских объектов, и от которых гибнут мирные граждане. Еще раз подчеркну то, что говорил президент, - цели для поражения на территории Украины мы подбираем, исходя исключительно из угроз Российской Федерации", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
"Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности, центры принятия решений в Киеве вполне могут быть тоже такими целями. Но отвечать по гражданским целям - это не в наших правилах", - подчеркнул министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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