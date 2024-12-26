https://ria.ru/20241226/lavrov-1991398315.html
Лавров заявил о готовности России к консультациям с администрацией Трампа
Лавров заявил о готовности России к консультациям с администрацией Трампа - РИА Новости, 26.12.2024
Лавров заявил о готовности России к консультациям с администрацией Трампа
Россия готова к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования на Украине, в Москве надеются, что в Белом... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:13:00+03:00
2024-12-26T11:13:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия готова к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования на Украине, в Москве надеются, что в Белом доме вникнут в первопричины конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я очень надеюсь, что в администрации господина Трампа, включая господина (будущего спецпосланника США по Украине Кита - ред.) Келлога, вкинут в первопричины конфликта. Мы готовы всегда к консультациям", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
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в мире, россия, украина, москва, сша, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Москва, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров заявил о готовности России к консультациям с администрацией Трампа
Лавров заявил, что Россия готова к консультациям с администрацией Трампа