https://ria.ru/20241226/kursk-1991503378.html

В Курской области сбили ракету ВСУ

В Курской области сбили ракету ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024

В Курской области сбили ракету ВСУ

Ещё одна украинская ракета сбита в Железногорском районе Курской области во время действия объявленной ракетной опасности, сообщило правительство региона. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:12:00+03:00

2024-12-26T17:12:00+03:00

2024-12-26T17:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 26 дек - РИА Новости. Ещё одна украинская ракета сбита в Железногорском районе Курской области во время действия объявленной ракетной опасности, сообщило правительство региона."Еще одна ракета ВСУ была сбита в Железногорском районе во время действия ракетной тревоги. Благодарим наших бойцов ПВО!" - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Курской области.Ранее власти сообщали о двух сбитых ракетах в небе над регионом.

https://ria.ru/20241226/vsu-1991396146.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины