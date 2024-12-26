https://ria.ru/20241226/kursk-1991503378.html
В Курской области сбили ракету ВСУ
В Курской области сбили ракету ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
В Курской области сбили ракету ВСУ
Ещё одна украинская ракета сбита в Железногорском районе Курской области во время действия объявленной ракетной опасности, сообщило правительство региона. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:12:00+03:00
2024-12-26T17:12:00+03:00
2024-12-26T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 26 дек - РИА Новости. Ещё одна украинская ракета сбита в Железногорском районе Курской области во время действия объявленной ракетной опасности, сообщило правительство региона."Еще одна ракета ВСУ была сбита в Железногорском районе во время действия ракетной тревоги. Благодарим наших бойцов ПВО!" - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Курской области.Ранее власти сообщали о двух сбитых ракетах в небе над регионом.
https://ria.ru/20241226/vsu-1991396146.html
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области сбили ракету ВСУ
В Курской области сбили еще одну ракету ВСУ