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В Курской области сбили ракету ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 26.12.2024 (обновлено: 17:21 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/kursk-1991503378.html
В Курской области сбили ракету ВСУ
В Курской области сбили ракету ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
В Курской области сбили ракету ВСУ
Ещё одна украинская ракета сбита в Железногорском районе Курской области во время действия объявленной ракетной опасности, сообщило правительство региона. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:12:00+03:00
2024-12-26T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 26 дек - РИА Новости. Ещё одна украинская ракета сбита в Железногорском районе Курской области во время действия объявленной ракетной опасности, сообщило правительство региона."Еще одна ракета ВСУ была сбита в Железногорском районе во время действия ракетной тревоги. Благодарим наших бойцов ПВО!" - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Курской области.Ранее власти сообщали о двух сбитых ракетах в небе над регионом.
https://ria.ru/20241226/vsu-1991396146.html
курская область
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области сбили ракету ВСУ

В Курской области сбили еще одну ракету ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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КУРСК, 26 дек - РИА Новости. Ещё одна украинская ракета сбита в Железногорском районе Курской области во время действия объявленной ракетной опасности, сообщило правительство региона.
"Еще одна ракета ВСУ была сбита в Железногорском районе во время действия ракетной тревоги. Благодарим наших бойцов ПВО!" - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Курской области.
Ранее власти сообщали о двух сбитых ракетах в небе над регионом.
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Вчера, 10:58
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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