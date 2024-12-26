https://ria.ru/20241226/kurakhovo-1991358596.html

Рогов рассказал о боях за освобождение Курахово

Рогов рассказал о боях за освобождение Курахово - РИА Новости, 26.12.2024

Рогов рассказал о боях за освобождение Курахово

Основные бои за освобождение города Курахово в западной части ДНР теперь идут в его промзоне, из жилой застройки противник выбит, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T06:10:00+03:00

2024-12-26T06:10:00+03:00

2024-12-26T06:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Основные бои за освобождение города Курахово в западной части ДНР теперь идут в его промзоне, из жилой застройки противник выбит, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ освободили около 90% территории Курахово, враг выбит из восточной, южной и центральной части города. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что под контролем ВСУ остается лишь северо-запад Курахово, но российские войска выдавливают противника. "Сейчас основные бои перекинулись и идут в промзоне - западная часть города. Там же находится крупный трубный завод и ТЭС, которые ВСУ используют как укрепрайоны. Жилая застройка города освобождена", - сказал Рогов. При этом, по его словам, российские войска помимо боев в самом городе также ведут наступление на подступах, продвигаясь вдоль его южных и юго-западных окраин на запад. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241225/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность