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Рогов рассказал о боях за освобождение Курахово - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:10 26.12.2024 (обновлено: 06:13 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/kurakhovo-1991358596.html
Рогов рассказал о боях за освобождение Курахово
Рогов рассказал о боях за освобождение Курахово - РИА Новости, 26.12.2024
Рогов рассказал о боях за освобождение Курахово
Основные бои за освобождение города Курахово в западной части ДНР теперь идут в его промзоне, из жилой застройки противник выбит, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T06:10:00+03:00
2024-12-26T06:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Основные бои за освобождение города Курахово в западной части ДНР теперь идут в его промзоне, из жилой застройки противник выбит, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ освободили около 90% территории Курахово, враг выбит из восточной, южной и центральной части города. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что под контролем ВСУ остается лишь северо-запад Курахово, но российские войска выдавливают противника. "Сейчас основные бои перекинулись и идут в промзоне - западная часть города. Там же находится крупный трубный завод и ТЭС, которые ВСУ используют как укрепрайоны. Жилая застройка города освобождена", - сказал Рогов. При этом, по его словам, российские войска помимо боев в самом городе также ведут наступление на подступах, продвигаясь вдоль его южных и юго-западных окраин на запад. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241225/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курахово
донецкая народная республика
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов рассказал о боях за освобождение Курахово

Рогов: основные бои за освобождение Курахово идут в его промзоне

© Народная милиция ДНР/TelegramРоссийский флаг над элеватором в Курахово
Российский флаг над элеватором в Курахово - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Народная милиция ДНР/Telegram
Российский флаг над элеватором в Курахово. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Основные бои за освобождение города Курахово в западной части ДНР теперь идут в его промзоне, из жилой застройки противник выбит, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ освободили около 90% территории Курахово, враг выбит из восточной, южной и центральной части города. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что под контролем ВСУ остается лишь северо-запад Курахово, но российские войска выдавливают противника.
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"Сейчас основные бои перекинулись и идут в промзоне - западная часть города. Там же находится крупный трубный завод и ТЭС, которые ВСУ используют как укрепрайоны. Жилая застройка города освобождена", - сказал Рогов.
При этом, по его словам, российские войска помимо боев в самом городе также ведут наступление на подступах, продвигаясь вдоль его южных и юго-западных окраин на запад.
Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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