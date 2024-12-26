Жители всех городов и районов Кубани участвуют в уборке мазута с побережья
Уборку побережья Кубани разделили и закрепили за всеми городами края
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Загрязненную часть побережья Краснодарского края разделили и закрепили за всеми городами и районами региона, которые для очистки берега от мазута предоставят минимум по 100 человек от муниципалитета, сообщили в оперштабе региона.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района, что дало законное основание привлекать силы и средства из всех городов и районов Кубани.
"Все муниципалитеты Краснодарского края с раннего утра работают над ликвидацией ЧС в Анапе и Темрюкском районе. 54 км побережья разделили между 41 муниципалитетом края - в списке на распределение по понятным причинам нет Анапы и Темрюкского района, здесь и так задействованы максимальные ресурсы. За каждым закрепили участок, на котором сотрудники администраций районов, сельских поселений и муниципальных учреждений будут работать до полной ликвидации последствий ЧС", - говорится в сообщении.
Уточняется, что от каждого муниципалитета направляется не меньше 100 человек. Всего в уборке загрязненного грунта 26 декабря от муниципалитетов участвуют больше 4 тысяч человек на всем протяжении работ. Участок каждого муниципалитета обозначен.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.