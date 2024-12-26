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Жители всех городов и районов Кубани участвуют в уборке мазута с побережья - РИА Новости, 26.12.2024
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14:54 26.12.2024 (обновлено: 14:56 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/kuban-1991468373.html
Жители всех городов и районов Кубани участвуют в уборке мазута с побережья
Жители всех городов и районов Кубани участвуют в уборке мазута с побережья - РИА Новости, 26.12.2024
Жители всех городов и районов Кубани участвуют в уборке мазута с побережья
Загрязненную часть побережья Краснодарского края разделили и закрепили за всеми городами и районами региона, которые для очистки берега от мазута предоставят... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:54:00+03:00
2024-12-26T14:56:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
краснодарский край
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Загрязненную часть побережья Краснодарского края разделили и закрепили за всеми городами и районами региона, которые для очистки берега от мазута предоставят минимум по 100 человек от муниципалитета, сообщили в оперштабе региона. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района, что дало законное основание привлекать силы и средства из всех городов и районов Кубани. "Все муниципалитеты Краснодарского края с раннего утра работают над ликвидацией ЧС в Анапе и Темрюкском районе. 54 км побережья разделили между 41 муниципалитетом края - в списке на распределение по понятным причинам нет Анапы и Темрюкского района, здесь и так задействованы максимальные ресурсы. За каждым закрепили участок, на котором сотрудники администраций районов, сельских поселений и муниципальных учреждений будут работать до полной ликвидации последствий ЧС", - говорится в сообщении. Уточняется, что от каждого муниципалитета направляется не меньше 100 человек. Всего в уборке загрязненного грунта 26 декабря от муниципалитетов участвуют больше 4 тысяч человек на всем протяжении работ. Участок каждого муниципалитета обозначен. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241226/tanker-1991433035.html
https://ria.ru/20241225/razliv-1991308912.html
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анапа
темрюкский район
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происшествия, анапа, темрюкский район, краснодарский край, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Краснодарский край, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
Жители всех городов и районов Кубани участвуют в уборке мазута с побережья

Уборку побережья Кубани разделили и закрепили за всеми городами края

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Загрязненную часть побережья Краснодарского края разделили и закрепили за всеми городами и районами региона, которые для очистки берега от мазута предоставят минимум по 100 человек от муниципалитета, сообщили в оперштабе региона.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района, что дало законное основание привлекать силы и средства из всех городов и районов Кубани.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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Вчера, 13:20
"Все муниципалитеты Краснодарского края с раннего утра работают над ликвидацией ЧС в Анапе и Темрюкском районе. 54 км побережья разделили между 41 муниципалитетом края - в списке на распределение по понятным причинам нет Анапы и Темрюкского района, здесь и так задействованы максимальные ресурсы. За каждым закрепили участок, на котором сотрудники администраций районов, сельских поселений и муниципальных учреждений будут работать до полной ликвидации последствий ЧС", - говорится в сообщении.
Уточняется, что от каждого муниципалитета направляется не меньше 100 человек. Всего в уборке загрязненного грунта 26 декабря от муниципалитетов участвуют больше 4 тысяч человек на всем протяжении работ. Участок каждого муниципалитета обозначен.
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В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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Вчера, 12:22
 
ПроисшествияАнапаТемрюкский районКраснодарский крайВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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