https://ria.ru/20241226/kuban-1991468373.html

Жители всех городов и районов Кубани участвуют в уборке мазута с побережья

Жители всех городов и районов Кубани участвуют в уборке мазута с побережья - РИА Новости, 26.12.2024

Жители всех городов и районов Кубани участвуют в уборке мазута с побережья

Загрязненную часть побережья Краснодарского края разделили и закрепили за всеми городами и районами региона, которые для очистки берега от мазута предоставят... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:54:00+03:00

2024-12-26T14:54:00+03:00

2024-12-26T14:56:00+03:00

происшествия

анапа

темрюкский район

краснодарский край

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Загрязненную часть побережья Краснодарского края разделили и закрепили за всеми городами и районами региона, которые для очистки берега от мазута предоставят минимум по 100 человек от муниципалитета, сообщили в оперштабе региона. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района, что дало законное основание привлекать силы и средства из всех городов и районов Кубани. "Все муниципалитеты Краснодарского края с раннего утра работают над ликвидацией ЧС в Анапе и Темрюкском районе. 54 км побережья разделили между 41 муниципалитетом края - в списке на распределение по понятным причинам нет Анапы и Темрюкского района, здесь и так задействованы максимальные ресурсы. За каждым закрепили участок, на котором сотрудники администраций районов, сельских поселений и муниципальных учреждений будут работать до полной ликвидации последствий ЧС", - говорится в сообщении. Уточняется, что от каждого муниципалитета направляется не меньше 100 человек. Всего в уборке загрязненного грунта 26 декабря от муниципалитетов участвуют больше 4 тысяч человек на всем протяжении работ. Участок каждого муниципалитета обозначен. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241226/tanker-1991433035.html

https://ria.ru/20241225/razliv-1991308912.html

https://ria.ru/20241226/pomosch-1991415783.html

анапа

темрюкский район

краснодарский край

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происшествия, анапа, темрюкский район, краснодарский край, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия