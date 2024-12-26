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Губернатор Кубани обратился к главе МЧС
Губернатор Кубани обратился к главе МЧС - РИА Новости, 26.12.2024
Губернатор Кубани обратился к главе МЧС
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС РФ Александру Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов для... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:20:00+03:00
2024-12-26T13:20:00+03:00
2024-12-26T13:29:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
вениамин кондратьев
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керченский пролив
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС РФ Александру Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов для утилизации мазута, собранного на черноморском побережье."На переработку песок с нефтепродуктами принимают четыре специализированных предприятия. Они работают в ежедневном режиме на предельной мощности, но для утилизации прогнозируемого объема загрязненного грунта им потребуется много времени. Обратился к Александру Вячеславовичу Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов в решении этого вопроса", - написал Кондратьев в Telegram-канале.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вениамин кондратьев, владимир путин, керченский пролив, александр куренков (мчс), анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин, Керченский пролив, Александр Куренков (МЧС), Анапа, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Губернатор Кубани обратился к главе МЧС
Губернатор Кубани обратился к главе МЧС за помощью в очистке побережья