https://ria.ru/20241226/kuban-1991433357.html

Губернатор Кубани обратился к главе МЧС

Губернатор Кубани обратился к главе МЧС - РИА Новости, 26.12.2024

Губернатор Кубани обратился к главе МЧС

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС РФ Александру Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов для... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T13:20:00+03:00

2024-12-26T13:20:00+03:00

2024-12-26T13:29:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

вениамин кондратьев

владимир путин

керченский пролив

александр куренков (мчс)

анапа

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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС РФ Александру Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов для утилизации мазута, собранного на черноморском побережье."На переработку песок с нефтепродуктами принимают четыре специализированных предприятия. Они работают в ежедневном режиме на предельной мощности, но для утилизации прогнозируемого объема загрязненного грунта им потребуется много времени. Обратился к Александру Вячеславовичу Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов в решении этого вопроса", - написал Кондратьев в Telegram-канале.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html

россия

керченский пролив

анапа

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вениамин кондратьев, владимир путин, керченский пролив, александр куренков (мчс), анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе