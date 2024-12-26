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Аксенов прокомментировал слова Зеленского о Крыме - РИА Новости, 26.12.2024
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14:19 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/krym-1991458600.html
Аксенов прокомментировал слова Зеленского о Крыме
Аксенов прокомментировал слова Зеленского о Крыме - РИА Новости, 26.12.2024
Аксенов прокомментировал слова Зеленского о Крыме
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал признаем неизбежности слова Владимира Зеленского о том, что у Украины нет достаточных сил, чтобы вернуть под свой контроль... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:19:00+03:00
2024-12-26T14:19:00+03:00
в мире
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сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал признаем неизбежности слова Владимира Зеленского о том, что у Украины нет достаточных сил, чтобы вернуть под свой контроль полуостров. Ранее Зеленский в интервью газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса, при этом добавив, что Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества. "То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью. Но это не значит, что они не попробуют нагадить нам и какие-то попытки не могут быть осуществлены", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, нельзя с доверием воспринимать то, что говорит противник в публичном поле. "Хочешь мира, готовься к войне. Крым уже извлек все уроки, которые были. Укрепления мы строили еще в 2022 году. Как оказалось, с точки зрения предупредительных мер все было сделано правильно. Крым готов к любому развитию ситуации. Я это говорил два года назад и подтверждаю свои слова еще раз", - сказал Аксенов. По его словам, гарантировано, никакая сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает. "Диверсионные моменты могут быть, диверсанты могут попытаться высадиться. Ракетные удары и дронами могут быть, противник будет пытаться и дальше наносить, но мы совершенствуем свою оборону", - добавил Аксенов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990037518.html
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в мире, россия, украина, донбасс, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, оон
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Сергей Аксенов (политик), Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН
Аксенов прокомментировал слова Зеленского о Крыме

Аксенов признал неизбежность слов Зеленского о невозможности вернуть Крым

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал признаем неизбежности слова Владимира Зеленского о том, что у Украины нет достаточных сил, чтобы вернуть под свой контроль полуостров.
Ранее Зеленский в интервью газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса, при этом добавив, что Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.
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"То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью. Но это не значит, что они не попробуют нагадить нам и какие-то попытки не могут быть осуществлены", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, нельзя с доверием воспринимать то, что говорит противник в публичном поле.
"Хочешь мира, готовься к войне. Крым уже извлек все уроки, которые были. Укрепления мы строили еще в 2022 году. Как оказалось, с точки зрения предупредительных мер все было сделано правильно. Крым готов к любому развитию ситуации. Я это говорил два года назад и подтверждаю свои слова еще раз", - сказал Аксенов.
По его словам, гарантировано, никакая сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает.
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"Диверсионные моменты могут быть, диверсанты могут попытаться высадиться. Ракетные удары и дронами могут быть, противник будет пытаться и дальше наносить, но мы совершенствуем свою оборону", - добавил Аксенов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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