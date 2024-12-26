Аксенов прокомментировал слова Зеленского о Крыме
Аксенов признал неизбежность слов Зеленского о невозможности вернуть Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал признаем неизбежности слова Владимира Зеленского о том, что у Украины нет достаточных сил, чтобы вернуть под свой контроль полуостров.
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"То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью. Но это не значит, что они не попробуют нагадить нам и какие-то попытки не могут быть осуществлены", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, нельзя с доверием воспринимать то, что говорит противник в публичном поле.
"Хочешь мира, готовься к войне. Крым уже извлек все уроки, которые были. Укрепления мы строили еще в 2022 году. Как оказалось, с точки зрения предупредительных мер все было сделано правильно. Крым готов к любому развитию ситуации. Я это говорил два года назад и подтверждаю свои слова еще раз", - сказал Аксенов.
По его словам, гарантировано, никакая сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает.
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"Диверсионные моменты могут быть, диверсанты могут попытаться высадиться. Ракетные удары и дронами могут быть, противник будет пытаться и дальше наносить, но мы совершенствуем свою оборону", - добавил Аксенов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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