https://ria.ru/20241226/krym-1991418942.html

В Крыму продолжат мониторинг побережья на случай выбросов мазута

В Крыму продолжат мониторинг побережья на случай выбросов мазута - РИА Новости, 26.12.2024

В Крыму продолжат мониторинг побережья на случай выбросов мазута

В Крыму продолжается мониторинг побережья на случай появления выбросов мазута, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:35:00+03:00

2024-12-26T12:35:00+03:00

2024-12-26T12:35:00+03:00

происшествия

керченский пролив

темрюкский район

керчь

сергей аксенов (политик)

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. В Крыму продолжается мониторинг побережья на случай появления выбросов мазута, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов. "У нас работает 16 групп по 30 человек на берегу, 130 тонн за эти дни собрано, соответственно, мазута. Каждый день смотрим снимки пятна: где находится, какая ситуация. Если ветер в нашу сторону, понятно, реагируем быстрее", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Кроме того, по его словам, также идет установка боновых заграждений для сбора мазута в акватории моря. "Хотя на разной глубине находятся разные пласты, как слоеный пирог, только на поверхности не получается собрать", - сказал Аксенов. Кроме того, по его словам, власти республики готовы рассмотреть различные практики по ликвидации последствий крушения танкеров. "Мне написали обращение предприниматели из Питера, которые говорят, что у них есть технология очистки. С ними созвонились и договорились, что пусть берут все свое оборудование. Все, что на месте сработает, мы готовы будем на это потратить средства, если данные способы эффективны", - сказал Аксенов. Пятнадцатого декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы обнаружили пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 километров - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 километров. На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС, который затем расширен до статуса краевого. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на восточном берегу Крыма в районе Керчи 21 декабря. Спасатели приступили к очистке берега и сбору пятен мазута в акватории. Режим ЧС муниципального характера введен в Керчи, а в Ленинском районе полуострова - режим угрозы ЧС. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.

https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html

https://ria.ru/20241223/mazut-1990787714.html

https://ria.ru/20241224/bastrykin-1991002838.html

керченский пролив

темрюкский район

керчь

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происшествия, керченский пролив, темрюкский район, керчь, сергей аксенов (политик), владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе