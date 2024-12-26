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В Крыму продолжат мониторинг побережья на случай выбросов мазута - РИА Новости, 26.12.2024
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12:35 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/krym-1991418942.html
В Крыму продолжат мониторинг побережья на случай выбросов мазута
В Крыму продолжат мониторинг побережья на случай выбросов мазута - РИА Новости, 26.12.2024
В Крыму продолжат мониторинг побережья на случай выбросов мазута
В Крыму продолжается мониторинг побережья на случай появления выбросов мазута, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:35:00+03:00
2024-12-26T12:35:00+03:00
происшествия
керченский пролив
темрюкский район
керчь
сергей аксенов (политик)
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. В Крыму продолжается мониторинг побережья на случай появления выбросов мазута, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов. "У нас работает 16 групп по 30 человек на берегу, 130 тонн за эти дни собрано, соответственно, мазута. Каждый день смотрим снимки пятна: где находится, какая ситуация. Если ветер в нашу сторону, понятно, реагируем быстрее", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Кроме того, по его словам, также идет установка боновых заграждений для сбора мазута в акватории моря. "Хотя на разной глубине находятся разные пласты, как слоеный пирог, только на поверхности не получается собрать", - сказал Аксенов. Кроме того, по его словам, власти республики готовы рассмотреть различные практики по ликвидации последствий крушения танкеров. "Мне написали обращение предприниматели из Питера, которые говорят, что у них есть технология очистки. С ними созвонились и договорились, что пусть берут все свое оборудование. Все, что на месте сработает, мы готовы будем на это потратить средства, если данные способы эффективны", - сказал Аксенов. Пятнадцатого декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы обнаружили пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 километров - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 километров. На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС, который затем расширен до статуса краевого. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на восточном берегу Крыма в районе Керчи 21 декабря. Спасатели приступили к очистке берега и сбору пятен мазута в акватории. Режим ЧС муниципального характера введен в Керчи, а в Ленинском районе полуострова - режим угрозы ЧС. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.
https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html
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керченский пролив
темрюкский район
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происшествия, керченский пролив, темрюкский район, керчь, сергей аксенов (политик), владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Темрюкский район, Керчь, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Крыму продолжат мониторинг побережья на случай выбросов мазута

Аксенов: в Крыму продолжается мониторинг побережья на случай выбросов мазута

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМазут, собранный в мешки волонтерами на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Мазут, собранный в мешки волонтерами на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мазут, собранный в мешки волонтерами на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. В Крыму продолжается мониторинг побережья на случай появления выбросов мазута, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.
"У нас работает 16 групп по 30 человек на берегу, 130 тонн за эти дни собрано, соответственно, мазута. Каждый день смотрим снимки пятна: где находится, какая ситуация. Если ветер в нашу сторону, понятно, реагируем быстрее", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
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Кроме того, по его словам, также идет установка боновых заграждений для сбора мазута в акватории моря.
"Хотя на разной глубине находятся разные пласты, как слоеный пирог, только на поверхности не получается собрать", - сказал Аксенов.
Кроме того, по его словам, власти республики готовы рассмотреть различные практики по ликвидации последствий крушения танкеров.
"Мне написали обращение предприниматели из Питера, которые говорят, что у них есть технология очистки. С ними созвонились и договорились, что пусть берут все свое оборудование. Все, что на месте сработает, мы готовы будем на это потратить средства, если данные способы эффективны", - сказал Аксенов.
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Пятнадцатого декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы обнаружили пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 километров - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 километров. На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС, который затем расширен до статуса краевого.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на восточном берегу Крыма в районе Керчи 21 декабря. Спасатели приступили к очистке берега и сбору пятен мазута в акватории. Режим ЧС муниципального характера введен в Керчи, а в Ленинском районе полуострова - режим угрозы ЧС.
По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.
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ПроисшествияКерченский проливТемрюкский районКерчьСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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