https://ria.ru/20241226/kreschenskiyfestival-1991426159.html

Театр Новая Опера представит неизвестную музыку на Крещенском фестивале

Театр Новая Опера представит неизвестную музыку на Крещенском фестивале - РИА Новости, 26.12.2024

Театр Новая Опера представит неизвестную музыку на Крещенском фестивале

Московский театр Новая Опера 19 января открывает традиционный Крещенский фестиваль, он продлится до 2 февраля. Фестиваль был создан в 2005 году в память об... РИА Новости, 26.12.2024

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Московский театр Новая Опера 19 января открывает традиционный Крещенский фестиваль, он продлится до 2 февраля. Фестиваль был создан в 2005 году в память об основателе театра Евгении Колобове (1946–2003). Дата открытия никогда не меняется: 19 января – день рождения маэстро и праздник Крещения Господня.Фестиваль продолжает главную идею театра Колобова – открытие новой музыки, никогда не звучавшей ранее в мире или в России. В последние годы в афише появились танцевальные спектакли.В этом году в рамках фестиваля впервые на российской сцене будет поставлена опера американского композитора Сэмюэла Барбера "Ванесса", Балет Москва (часть труппы Новой Оперы) представит вечер новых постановок "Болеро+". Третья премьера – это хоровой спектакль, который объединит музыку композитора эпохи барокко Генриха Шютца и нашего современника Дэвида Лэнга. Подробнее о концертах фестиваля – в нашем материале."Глубоко осенняя" операКрещенский фестиваль 2025 года начнется большой оперной премьерой, впервые в России будет показана "Ванесса" Сэмюэла Барбера (1910–1981). Оперу называют одной из самых красивых партитур ХХ века, настоящим музыкальным шедевром. Публика впервые услышала ее в 1958 году в Нью-Йорке. Премьера принесла автору славу и Пулитцеровскую премию по музыке. Ее же называли и первой американской большой оперой.Барбер почти 20 лет искал либретто для будущей оперы, пока его друг, композитор и либреттист Джан Карло Менотти не предложил ему этот сюжет. История во многом мелодраматична и одновременно схематична. Главная героиня Ванесса уже 20 лет ждет возвращения своего возлюбленного Анатоля. В дом приезжает его сын, тоже Анатоль, который рассказывает о смерти отца. В первый же вечер гость соблазняет племянницу Ванессы Эрику, а вскоре переключает свое внимание на саму Ванессу. Она уезжает с новым возлюбленным в Париж, и теперь уже Эрика остается в доме, закрыв двери от внешнего мира. После премьеры музыкальные критики окрестили оперу "осенней музыкой". По словам дирижера-постановщика Андрея Лебедева, в ней явно ощущается настроение осенней депрессии.Режиссер-постановщик Дмитрий Волкострелов разворачивает действие на сцене в нескольких плоскостях, пространственных и временных. На первом "этаже" зритель будет наблюдать съемки немого фильма на сюжет оперы с участием драматических артистов. Правда, здесь, как это часто бывает в кинопроизводстве, сцены будут идти не по порядку, а от конца к началу. Время действия – так называемая "прекрасная эпоха", когда активно развивалась звукозапись и другие технические новшества, но уже приближалась Первая мировая война.На верхнем "этаже" находятся солисты. Они помещены в эпоху конца 1940-х – начала 1950-х годов. Это – время их старости, когда они смотрят то самое немое кино, снимающееся на нижнем "этаже", прокручивают мысленно события давно ушедшего прошлого и никак не могу сдвинуться с мертвой точки, начать жить в настоящем. Здесь действие разворачивается по сюжету, от начала оперы к ее концу.Игра со временем должна помочь зрителям понять суть сюжета – одержимость героев прошлым. А обращение к раннему кинематографу с его экзальтацией и некоторой чрезмерностью в большой степени по замыслу режиссера соответствует музыке оперы. В ней тоже много и эмоций, и плотных гармоний, и насыщенных оркестровок. Барбер был композитором ХХ века, однако по стилю тяготел скорее к музыке позднего романтизма, радикальные эксперименты современников не были ему близки.Вокруг гипнотического танцаБалетной премьерой Крещенского фестиваля станет вечер одноактных миниатюр "Болеро+", объединенных знаменитым оркестровым произведением Мориса Равеля, которое впервые прозвучало на концерте в парижской "Гранд-Опера" в 1928 году. "Болеро" длится четверть часа или чуть больше, в зависимости от взятого дирижером темпа. Но за почти вековую историю эта музыка, которая уходит корнями в одноименный испанский народный танец, стала мегапопулярной. Постоянно повторяющийся ритм, на фоне которого проводятся две темы у разных инструментов, производит поистине гипнотическое впечатление на слушателей. Музыка сразу писалась для балетной постановки, и на нее существует множество постановок, из которых самая, пожалуй, известная – версия Мориса Бежара.Балет Москва представит на сцене Новой Оперы целый вечер хореографических миниатюр, вдохновленных известной пьесой. Кульминацией станет новая постановка на музыку "Болеро" в хореографии Кирилла Радева в сопровождении оркестра театра под руководством дирижера Антона Торбеева.Откроет вечер триптих хореографа Максима Севагина Tango, Song and Dance на музыку американского композитора, писавшего в том числе и для кино, Андре Превина. Молодой и известный хореограф, Севагин обращается к эстетике 1950-х годов. Он ставит аргентинское танго, которое называет "братом-близнецом" испанского болеро.Молодой танцовщик Даян Ахмедгалиев для своей постановки выбрал композицию рок-музыканта Тома Йорка. Его постановка для двух танцовщиц названа "Пыль" и основана на постоянной вариативности, подобно частицам вселенной, из которых рождаются новые формы.Хореограф Елизавета Некрасова черпает вдохновение в точных науках. Она – математик по первому образованию и хореограф по второму. Теперь в своих работах Елизавета объединяет науку и искусство. Музыку для ее новой постановки написал саунд-дизайнер Николай Кукин. "Ундину" хореограф Анна Дельцова ставит на фортепианную музыку Равеля. Главный образ этой постановки – вода, ведь мифологическая героиня Ундина связана с водоемами, нивами и полями.И, наконец, главной премьерой вечера станет новая постановка "Болеро" Равеля хореографа Кирилла Радева. Он известен как автор лаконичных танцевальных миниатюр, который работает с театрами в разных странах. Как балетмейстер Кирилл развивает традиции Баланчина и Мясина, большое влияние на него оказал и Килиан. Свое "Болеро" хореограф как бы заключает в форму квадрата, который проецируется на сцену и в границах которого ставится танец.Барокко и современность в одном спектаклеОсобое направление работы Новой Оперы – хоровой театр. В свое время вместе с Евгением Колобовым труппу создавала выдающийся хормейстер и его жена Наталья Попович (1945–2018), в 2025 году исполнится 80 лет со дня ее рождения. Театр хранит и развивает свои традиции, так что сильный хор и хоровая музыка – важная составляющая Новой Оперы. Одной из премьер ближайшего Крещенского фестиваля станет спектакль "Страсти. Шютц. Лэнг". Он объединит "Страсти по Матфею" немецкого композитора эпохи барокко Генриха Шютца и "Страсти по девочке со спичками" (по известной сказке Андерсена) современного автора Дэвида Лэнга. Главный хормейстер театра Юлия Сенюкова и режиссер Виктория Агаркова объединяют эти два произведения в единое действие. Их разделяет 340 лет, но между ними много общего, прежде всего – обращение к внутреннему миру человека.Помимо спектаклей в программе фестиваля есть и концерты, на которых также будет исполнена малоизвестная музыка. Публика услышит оркестровые произведения автора "Ванессы" Самюэля Барбера и композитора и дирижера Димитриса Митропулоса – именно он в 1958 году дирижировал премьерой "Ванессы". Его учеником был знаменитый музыкант Леонард Бернстайн – его сочинения также прозвучат на фестивальных концертах. Отдельная линия – музыка Мориса Равеля, в 2025 году исполнится 150 лет со дня его рождения.

https://ria.ru/20240607/svadebkanovayaopera-1951234506.html

https://ria.ru/20240708/pochtalonpremera-1958182405.html

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культпоход, россия, новая опера