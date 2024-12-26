https://ria.ru/20241226/krazha-1991410425.html

В Подмосковье студент похитил товары на 60 миллионов рублей

В Подмосковье студент похитил товары на 60 миллионов рублей - РИА Новости, 26.12.2024

В Подмосковье студент похитил товары на 60 миллионов рублей

Полиция задержала 20-летнего студента, похитившего товаров на 60 миллионов рублей, арендовав пункт выдачи у предпринимательницы в Подмосковье, сообщила... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:59:00+03:00

2024-12-26T11:59:00+03:00

2024-12-26T12:24:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

пущино

ирина волк

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Полиция задержала 20-летнего студента, похитившего товаров на 60 миллионов рублей, арендовав пункт выдачи у предпринимательницы в Подмосковье, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Товаров на сумму более 60 миллионов рублей похитил злоумышленник, арендовав пункт выдачи заказов у предпринимательницы в городе Пущино Московской области. Однако его криминальную схему раскрыли", - сказала Волк. В подмосковном Пущино владелица пункта выдачи заказов передала его во временное управление молодому человеку. Тот нанял сотрудников и полностью вел хозяйственно-экономическую деятельность. Спустя некоторое время женщина заметила, что в базе данных числится большое количество неотгруженных товаров, а система видеонаблюдения отключена. Супруг предпринимательницы приехал к пункту выдачи заказов и обнаружил, что входная дверь открыта, внутри никого нет, а в складском помещении отсутствует товар. Потерпевшая обратилась в полицию. Общий ущерб превысил 60 миллионов рублей. По словам Волк, полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в Ставрополе. Им оказался 20-летний уроженец ближнего зарубежья, который обучался в одном из местных университетов. По месту его проживания изъято более 700 сим-карт, 14 банковских карт, мобильные телефоны, похищенные вещи. Задержанный пояснил, что искал легкий заработок через интернет. Студента нашел неизвестный и предложил с использованием подставных лиц арендовать пункт выдачи заказов. Тот выполнил поручение и в течение нескольких недель совместно с сообщниками создавал видимость работы. Через фиктивные аккаунты интернет-магазина они заказали более двух тысяч единиц дорогостоящих товаров. По прибытии посылок на пункт выдачи злоумышленники отключали камеры видеонаблюдения. Ночью они перевезли заказы в заранее подготовленные помещения на территории Москвы. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ (Кража). Фигурант арестован, устанавливаются его подельники.

https://ria.ru/20241113/moskva-1983452762.html

https://ria.ru/20241124/krazha-1985415596.html

https://ria.ru/20241204/krazha-1987226716.html

московская область (подмосковье)

россия

пущино

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, пущино, ирина волк