В Подмосковье студент похитил товары на 60 миллионов рублей
В Подмосковье задержали студента, который похитил товары на 60 миллионов рублей
© Ирина Волк/TelegramПолиция задержала 20-летнего студента, похитившего товаров на 60 миллионов рублей, арендовав пункт выдачи у предпринимательницы в Подмосковье
Полиция задержала 20-летнего студента, похитившего товаров на 60 миллионов рублей, арендовав пункт выдачи у предпринимательницы в Подмосковье
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Полиция задержала 20-летнего студента, похитившего товаров на 60 миллионов рублей, арендовав пункт выдачи у предпринимательницы в Подмосковье, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Товаров на сумму более 60 миллионов рублей похитил злоумышленник, арендовав пункт выдачи заказов у предпринимательницы в городе Пущино Московской области. Однако его криминальную схему раскрыли", - сказала Волк.
В подмосковном Пущино владелица пункта выдачи заказов передала его во временное управление молодому человеку. Тот нанял сотрудников и полностью вел хозяйственно-экономическую деятельность. Спустя некоторое время женщина заметила, что в базе данных числится большое количество неотгруженных товаров, а система видеонаблюдения отключена. Супруг предпринимательницы приехал к пункту выдачи заказов и обнаружил, что входная дверь открыта, внутри никого нет, а в складском помещении отсутствует товар. Потерпевшая обратилась в полицию. Общий ущерб превысил 60 миллионов рублей.
По словам Волк, полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в Ставрополе. Им оказался 20-летний уроженец ближнего зарубежья, который обучался в одном из местных университетов. По месту его проживания изъято более 700 сим-карт, 14 банковских карт, мобильные телефоны, похищенные вещи.
Задержанный пояснил, что искал легкий заработок через интернет. Студента нашел неизвестный и предложил с использованием подставных лиц арендовать пункт выдачи заказов. Тот выполнил поручение и в течение нескольких недель совместно с сообщниками создавал видимость работы. Через фиктивные аккаунты интернет-магазина они заказали более двух тысяч единиц дорогостоящих товаров. По прибытии посылок на пункт выдачи злоумышленники отключали камеры видеонаблюдения. Ночью они перевезли заказы в заранее подготовленные помещения на территории Москвы.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ (Кража). Фигурант арестован, устанавливаются его подельники.