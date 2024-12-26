https://ria.ru/20241226/kosovo-1991495569.html

В Сербии осудили вторжение полиции Косово в учреждения на севере края

В Сербии осудили вторжение полиции Косово в учреждения на севере края - РИА Новости, 26.12.2024

В Сербии осудили вторжение полиции Косово в учреждения на севере края

Вторжение полиции самопровозглашенного Косово в сербские учреждения на севере края стало продолжением террора Приштины над сербами и отъема их имущества,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:44:00+03:00

2024-12-26T16:44:00+03:00

2024-12-26T16:44:00+03:00

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БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Вторжение полиции самопровозглашенного Косово в сербские учреждения на севере края стало продолжением террора Приштины над сербами и отъема их имущества, заявила Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии. "Сотрудники спецподразделения полиции (косовского "премьера" - ред.) Альбина Курти вторглись сегодня в Дирекцию по строительным участкам и дорогам и Дирекцию по жилищным вопросам в Северной Косовска-Митровице, чем грубо и жестокого продолжили террор Приштины над сербами и их структурами на севере Косово и Метохии. Речь идет о продолжении грубого и незаконного отъема сербского имущества на севере Косово и Метохии вопреки всем действующим договорам и соглашениям", - указала Канцелярия по Косово и Метохии. По данным косовоалбанской полиции, закрытые структуры якобы были "параллельными" официальными органами, возбуждено дело о выдаче ложных документов. В апреле 2024 года сербы бойкотировали "референдум" о смене албанцев - глав четырех муниципалитетов на севере Косово и Метохии из-за махинаций косовоалбанских властей со списками избирателей и давления на местных жителей. "Сербский список" и местные граждане из-за постоянного давления Приштины и насильственных инцидентов на национальной почве отказались от участия в муниципальных выборах 23 апреля 2023 года на севере края и при явке всего в 3,4% на руководящие посты были поставлены косовские албанцы, что привело к многомесячным протестам и нескольким обострениям напряженности в крае. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север" - серба по национальности.

https://ria.ru/20241130/kosovo-1986614738.html

https://ria.ru/20241207/kosovo-1987839547.html

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в мире, косово, приштина, сербия, альбин курти