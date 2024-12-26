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В Сербии осудили вторжение полиции Косово в учреждения на севере края - РИА Новости, 26.12.2024
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16:44 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/kosovo-1991495569.html
В Сербии осудили вторжение полиции Косово в учреждения на севере края
В Сербии осудили вторжение полиции Косово в учреждения на севере края - РИА Новости, 26.12.2024
В Сербии осудили вторжение полиции Косово в учреждения на севере края
Вторжение полиции самопровозглашенного Косово в сербские учреждения на севере края стало продолжением террора Приштины над сербами и отъема их имущества,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:44:00+03:00
2024-12-26T16:44:00+03:00
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БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Вторжение полиции самопровозглашенного Косово в сербские учреждения на севере края стало продолжением террора Приштины над сербами и отъема их имущества, заявила Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии. "Сотрудники спецподразделения полиции (косовского "премьера" - ред.) Альбина Курти вторглись сегодня в Дирекцию по строительным участкам и дорогам и Дирекцию по жилищным вопросам в Северной Косовска-Митровице, чем грубо и жестокого продолжили террор Приштины над сербами и их структурами на севере Косово и Метохии. Речь идет о продолжении грубого и незаконного отъема сербского имущества на севере Косово и Метохии вопреки всем действующим договорам и соглашениям", - указала Канцелярия по Косово и Метохии. По данным косовоалбанской полиции, закрытые структуры якобы были "параллельными" официальными органами, возбуждено дело о выдаче ложных документов. В апреле 2024 года сербы бойкотировали "референдум" о смене албанцев - глав четырех муниципалитетов на севере Косово и Метохии из-за махинаций косовоалбанских властей со списками избирателей и давления на местных жителей. "Сербский список" и местные граждане из-за постоянного давления Приштины и насильственных инцидентов на национальной почве отказались от участия в муниципальных выборах 23 апреля 2023 года на севере края и при явке всего в 3,4% на руководящие посты были поставлены косовские албанцы, что привело к многомесячным протестам и нескольким обострениям напряженности в крае. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север" - серба по национальности.
https://ria.ru/20241130/kosovo-1986614738.html
https://ria.ru/20241207/kosovo-1987839547.html
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в мире, косово, приштина, сербия, альбин курти
В мире, Косово, Приштина, Сербия, Альбин Курти
В Сербии осудили вторжение полиции Косово в учреждения на севере края

В Сербии назвали террором вторжение полиции Косово в учреждения на севере края

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Вторжение полиции самопровозглашенного Косово в сербские учреждения на севере края стало продолжением террора Приштины над сербами и отъема их имущества, заявила Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии.
"Сотрудники спецподразделения полиции (косовского "премьера" - ред.) Альбина Курти вторглись сегодня в Дирекцию по строительным участкам и дорогам и Дирекцию по жилищным вопросам в Северной Косовска-Митровице, чем грубо и жестокого продолжили террор Приштины над сербами и их структурами на севере Косово и Метохии. Речь идет о продолжении грубого и незаконного отъема сербского имущества на севере Косово и Метохии вопреки всем действующим договорам и соглашениям", - указала Канцелярия по Косово и Метохии.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
В Сербии отвергли обвинения Приштины в подрыве канала в Косово
30 ноября, 11:35
По данным косовоалбанской полиции, закрытые структуры якобы были "параллельными" официальными органами, возбуждено дело о выдаче ложных документов.
В апреле 2024 года сербы бойкотировали "референдум" о смене албанцев - глав четырех муниципалитетов на севере Косово и Метохии из-за махинаций косовоалбанских властей со списками избирателей и давления на местных жителей.
"Сербский список" и местные граждане из-за постоянного давления Приштины и насильственных инцидентов на национальной почве отказались от участия в муниципальных выборах 23 апреля 2023 года на севере края и при явке всего в 3,4% на руководящие посты были поставлены косовские албанцы, что привело к многомесячным протестам и нескольким обострениям напряженности в крае.
Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север" - серба по национальности.
Хашим Тачи - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"Экс-президента" Косово обвинили в препятствовании судебному процессу
7 декабря, 00:53
 
В миреКосовоПриштинаСербияАльбин Курти
 
 
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