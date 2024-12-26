https://ria.ru/20241226/kosovo-1991493362.html

Полиция Косово заняла два сербских учреждения на севере края

Полиция Косово заняла два сербских учреждения на севере края - РИА Новости, 26.12.2024

Полиция Косово заняла два сербских учреждения на севере края

Полиция самопровозглашенной республики Косово заняла два сербских учреждения на севере края и выставила сотрудников, подтвердил замкомандира полиции в регионе... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:36:00+03:00

2024-12-26T16:36:00+03:00

2024-12-26T16:36:00+03:00

в мире

косово

приштина

косовска-митровица

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155507/58/1555075819_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_b32579e323014a81adcd5a8a5ff30a2c.jpg

БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово заняла два сербских учреждения на севере края и выставила сотрудников, подтвердил замкомандира полиции в регионе "Север" Вельтон Эльшани. Дирекция по строительным участкам и Дирекция по жилищным вопросам работали в северной, сербской части Косовска-Митровицы, в них трудоустроено около 70 человек. В четверг наряды косовоалбанской полиции заняли здания, выставили сотрудников наружу и сняли сербские флаги у входа. "Когда мы прибыли на место, застали здесь работников и подозреваем, что здесь находились параллельные структуры. Вместе с прокурором полиция находится на месте и рассматриваем это как дело о выдаче ложных документов (о недвижимости и земельных участках – ред.) С сотрудниками мы поговорили, они могут забрать свои вещи, с этого момента объекты находятся под контролем полиции и прокуратуры", - заявил замкомандира полиции порталу Kosovo online. В апреле сербы бойкотировали "референдум" о смене албанцев - глав четырех муниципалитетов на севере Косово и Метохии из-за махинаций косовоалбанских властей со списками избирателей и давления на местных жителей. "Сербский список" и граждане из-за постоянного давления Приштины и насильственных инцидентов на национальной почве ранее отказались от участия в муниципальных выборах 23 апреля 2023 года на севере края и при явке всего в 3,4% на руководящие посты были поставлены албанцы, что привело к многомесячным протестам и нескольким обострениям напряженности в крае. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север" - серба по национальности.

https://ria.ru/20241020/vuchich-1978987600.html

https://ria.ru/20241130/kosovo-1986614738.html

косово

приштина

косовска-митровица

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, приштина, косовска-митровица