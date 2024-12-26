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Полиция Косово заняла два сербских учреждения на севере края - РИА Новости, 26.12.2024
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16:36 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/kosovo-1991493362.html
Полиция Косово заняла два сербских учреждения на севере края
Полиция Косово заняла два сербских учреждения на севере края - РИА Новости, 26.12.2024
Полиция Косово заняла два сербских учреждения на севере края
Полиция самопровозглашенной республики Косово заняла два сербских учреждения на севере края и выставила сотрудников, подтвердил замкомандира полиции в регионе... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:36:00+03:00
2024-12-26T16:36:00+03:00
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БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово заняла два сербских учреждения на севере края и выставила сотрудников, подтвердил замкомандира полиции в регионе "Север" Вельтон Эльшани. Дирекция по строительным участкам и Дирекция по жилищным вопросам работали в северной, сербской части Косовска-Митровицы, в них трудоустроено около 70 человек. В четверг наряды косовоалбанской полиции заняли здания, выставили сотрудников наружу и сняли сербские флаги у входа. "Когда мы прибыли на место, застали здесь работников и подозреваем, что здесь находились параллельные структуры. Вместе с прокурором полиция находится на месте и рассматриваем это как дело о выдаче ложных документов (о недвижимости и земельных участках – ред.) С сотрудниками мы поговорили, они могут забрать свои вещи, с этого момента объекты находятся под контролем полиции и прокуратуры", - заявил замкомандира полиции порталу Kosovo online. В апреле сербы бойкотировали "референдум" о смене албанцев - глав четырех муниципалитетов на севере Косово и Метохии из-за махинаций косовоалбанских властей со списками избирателей и давления на местных жителей. "Сербский список" и граждане из-за постоянного давления Приштины и насильственных инцидентов на национальной почве ранее отказались от участия в муниципальных выборах 23 апреля 2023 года на севере края и при явке всего в 3,4% на руководящие посты были поставлены албанцы, что привело к многомесячным протестам и нескольким обострениям напряженности в крае. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север" - серба по национальности.
https://ria.ru/20241020/vuchich-1978987600.html
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в мире, косово, приштина, косовска-митровица
В мире, Косово, Приштина, Косовска-Митровица
Полиция Косово заняла два сербских учреждения на севере края

Эльшани: полиция Косово заняла два сербских учреждения и выставила сотрудников

© РИА Новости / Марко Кужавич | Перейти в медиабанкНашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Марко Кужавич
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Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово заняла два сербских учреждения на севере края и выставила сотрудников, подтвердил замкомандира полиции в регионе "Север" Вельтон Эльшани.
Дирекция по строительным участкам и Дирекция по жилищным вопросам работали в северной, сербской части Косовска-Митровицы, в них трудоустроено около 70 человек. В четверг наряды косовоалбанской полиции заняли здания, выставили сотрудников наружу и сняли сербские флаги у входа.
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"Когда мы прибыли на место, застали здесь работников и подозреваем, что здесь находились параллельные структуры. Вместе с прокурором полиция находится на месте и рассматриваем это как дело о выдаче ложных документов (о недвижимости и земельных участках – ред.) С сотрудниками мы поговорили, они могут забрать свои вещи, с этого момента объекты находятся под контролем полиции и прокуратуры", - заявил замкомандира полиции порталу Kosovo online.
В апреле сербы бойкотировали "референдум" о смене албанцев - глав четырех муниципалитетов на севере Косово и Метохии из-за махинаций косовоалбанских властей со списками избирателей и давления на местных жителей.
"Сербский список" и граждане из-за постоянного давления Приштины и насильственных инцидентов на национальной почве ранее отказались от участия в муниципальных выборах 23 апреля 2023 года на севере края и при явке всего в 3,4% на руководящие посты были поставлены албанцы, что привело к многомесячным протестам и нескольким обострениям напряженности в крае.
Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север" - серба по национальности.
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