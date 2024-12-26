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В пермский приют прислали кошку в заклеенной скотчем коробке - РИА Новости, 26.12.2024
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12:34 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/koshka-1991418400.html
В пермский приют прислали кошку в заклеенной скотчем коробке
В пермский приют прислали кошку в заклеенной скотчем коробке - РИА Новости, 26.12.2024
В пермский приют прислали кошку в заклеенной скотчем коробке
Пермский приют получил кошку в заклеенной скотчем коробке, которую прислали в приют с помощью курьера на такси, сообщили в четверг в приюте "Матроскин". РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:34:00+03:00
2024-12-26T12:34:00+03:00
пермь
домашние питомцы
общество
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ПЕРМЬ, 26 дек — РИА Новости. Пермский приют получил кошку в заклеенной скотчем коробке, которую прислали в приют с помощью курьера на такси, сообщили в четверг в приюте "Матроскин". "Мы живем с вами в мире, где людям кажется нормальным отправить кота в коробке с "Яндекс-такси"... У таких людей даже не хватает смелости позвонить в приют и предупредить", - указано в Telegram-канале приюта. В организации отметили, что коробку перемотали скотчем, закинули в машину и отправили в приют, как вещь - поступать так с животными нельзя. Кроме того, сейчас в приюте карантин. Несмотря на ситуацию и недостаток ресурсов, волонтеры забрали животное, так как оно "просто заживо бы замерзло на улице". "Кошечку мы назвали Яниса. Сейчас она в ветеринарной клинике "Аляска". Спасение Янисы обойдется приюту в 10 тысяч рублей, в эту стоимость входит оплата стационара, сдача анализов и вакцинация", - добавили в приюте. На фото, размещенном волонтерами, видна перемотанная скотчем коробка из-под китайского товара, импортируемого фирмой в Челябинске. Сбоку у тары виднеются отверстия, которые сделали острым предметом.
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пермь, домашние питомцы, общество
Пермь, домашние питомцы, Общество
В пермский приют прислали кошку в заклеенной скотчем коробке

Курьер привез кошку в заклеенной скотчем коробке в пермский приют "Матроскин"

© Фото : Приют Матроскин/TelegramВ пермский приют прислали с курьером кошку в заклеенной скотчем коробке
В пермский приют прислали с курьером кошку в заклеенной скотчем коробке - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Приют Матроскин/Telegram
В пермский приют прислали с курьером кошку в заклеенной скотчем коробке
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ПЕРМЬ, 26 дек — РИА Новости. Пермский приют получил кошку в заклеенной скотчем коробке, которую прислали в приют с помощью курьера на такси, сообщили в четверг в приюте "Матроскин".
«
"Мы живем с вами в мире, где людям кажется нормальным отправить кота в коробке с "Яндекс-такси"... У таких людей даже не хватает смелости позвонить в приют и предупредить", - указано в Telegram-канале приюта.
В организации отметили, что коробку перемотали скотчем, закинули в машину и отправили в приют, как вещь - поступать так с животными нельзя. Кроме того, сейчас в приюте карантин. Несмотря на ситуацию и недостаток ресурсов, волонтеры забрали животное, так как оно "просто заживо бы замерзло на улице".
"Кошечку мы назвали Яниса. Сейчас она в ветеринарной клинике "Аляска". Спасение Янисы обойдется приюту в 10 тысяч рублей, в эту стоимость входит оплата стационара, сдача анализов и вакцинация", - добавили в приюте.
На фото, размещенном волонтерами, видна перемотанная скотчем коробка из-под китайского товара, импортируемого фирмой в Челябинске. Сбоку у тары виднеются отверстия, которые сделали острым предметом.
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