В пермский приют прислали кошку в заклеенной скотчем коробке
Курьер привез кошку в заклеенной скотчем коробке в пермский приют "Матроскин"
© Фото : Приют Матроскин/TelegramВ пермский приют прислали с курьером кошку в заклеенной скотчем коробке
В пермский приют прислали с курьером кошку в заклеенной скотчем коробке
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ПЕРМЬ, 26 дек — РИА Новости. Пермский приют получил кошку в заклеенной скотчем коробке, которую прислали в приют с помощью курьера на такси, сообщили в четверг в приюте "Матроскин".
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"Мы живем с вами в мире, где людям кажется нормальным отправить кота в коробке с "Яндекс-такси"... У таких людей даже не хватает смелости позвонить в приют и предупредить", - указано в Telegram-канале приюта.
В организации отметили, что коробку перемотали скотчем, закинули в машину и отправили в приют, как вещь - поступать так с животными нельзя. Кроме того, сейчас в приюте карантин. Несмотря на ситуацию и недостаток ресурсов, волонтеры забрали животное, так как оно "просто заживо бы замерзло на улице".
"Кошечку мы назвали Яниса. Сейчас она в ветеринарной клинике "Аляска". Спасение Янисы обойдется приюту в 10 тысяч рублей, в эту стоимость входит оплата стационара, сдача анализов и вакцинация", - добавили в приюте.
На фото, размещенном волонтерами, видна перемотанная скотчем коробка из-под китайского товара, импортируемого фирмой в Челябинске. Сбоку у тары виднеются отверстия, которые сделали острым предметом.
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