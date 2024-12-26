Рейтинг@Mail.ru
Производство кондитерской продукции выросло в Саратовской области на 8,3% - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
17:24 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/konditerstvo-1991508369.html
Производство кондитерской продукции выросло в Саратовской области на 8,3%
Производство кондитерской продукции выросло в Саратовской области на 8,3% - РИА Новости, 26.12.2024
Производство кондитерской продукции выросло в Саратовской области на 8,3%
За первые 10 месяцев текущего года общий объем произведенных кондитерских изделий в Саратовской области составил 27,9 тысячи тонн, что на 8,3% больше, чем за... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:24:00+03:00
2024-12-26T17:24:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732793460_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40a2e3e42a9668d0f000f319b63f2d8a.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года общий объем произведенных кондитерских изделий в Саратовской области составил 27,9 тысячи тонн, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий составило 7,6 тысячи тонн, увеличившись на 6,5%. Также изготовление сахаристых кондитерских изделий, включая белый шоколад, достигло порядка 7 тысяч тонн, что на 8,7% больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, зефир, выпуск которого составил 368 тонн, показал рост на 32,4%. Производство печенья, пряников, вафель и тортов длительного хранения увеличилось на 14,5%, составив около 14 тысяч тонн. На данный момент производством кондитерских изделий занимается 15 промышленных предприятий и кондитерских цехов.
https://ria.ru/20241226/apk-1991482278.html
https://ria.ru/20241226/samozanyatost-1991421710.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732793460_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7308ed88b04457aa6dff63c74fab6b10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, саратовская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Саратовская область
Производство кондитерской продукции выросло в Саратовской области на 8,3%

Выпуск кондитерских изделий вырос в Саратовской области на 8,3%

© Pixabay / svetlanabar Торт
Торт - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Pixabay / svetlanabar
Торт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года общий объем произведенных кондитерских изделий в Саратовской области составил 27,9 тысячи тонн, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий составило 7,6 тысячи тонн, увеличившись на 6,5%.
Уборка урожая - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Более 120 проектов представили аграрии Волгоградской области на 2025 год
Вчера, 15:45
Также изготовление сахаристых кондитерских изделий, включая белый шоколад, достигло порядка 7 тысяч тонн, что на 8,7% больше по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, зефир, выпуск которого составил 368 тонн, показал рост на 32,4%. Производство печенья, пряников, вафель и тортов длительного хранения увеличилось на 14,5%, составив около 14 тысяч тонн.
На данный момент производством кондитерских изделий занимается 15 промышленных предприятий и кондитерских цехов.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Около 13 тысяч нижегородских самозанятых посетили семинары о проверках
Вчера, 12:43
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала