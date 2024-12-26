https://ria.ru/20241226/konditerstvo-1991508369.html
Производство кондитерской продукции выросло в Саратовской области на 8,3%
Производство кондитерской продукции выросло в Саратовской области на 8,3% - РИА Новости, 26.12.2024
Производство кондитерской продукции выросло в Саратовской области на 8,3%
За первые 10 месяцев текущего года общий объем произведенных кондитерских изделий в Саратовской области составил 27,9 тысячи тонн, что на 8,3% больше, чем за... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:24:00+03:00
2024-12-26T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года общий объем произведенных кондитерских изделий в Саратовской области составил 27,9 тысячи тонн, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий составило 7,6 тысячи тонн, увеличившись на 6,5%. Также изготовление сахаристых кондитерских изделий, включая белый шоколад, достигло порядка 7 тысяч тонн, что на 8,7% больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, зефир, выпуск которого составил 368 тонн, показал рост на 32,4%. Производство печенья, пряников, вафель и тортов длительного хранения увеличилось на 14,5%, составив около 14 тысяч тонн. На данный момент производством кондитерских изделий занимается 15 промышленных предприятий и кондитерских цехов.
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твой бизнес – новости, саратовская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Саратовская область
Производство кондитерской продукции выросло в Саратовской области на 8,3%
Выпуск кондитерских изделий вырос в Саратовской области на 8,3%
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года общий объем произведенных кондитерских изделий в Саратовской области составил 27,9 тысячи тонн, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий составило 7,6 тысячи тонн, увеличившись на 6,5%.
Также изготовление сахаристых кондитерских изделий, включая белый шоколад, достигло порядка 7 тысяч тонн, что на 8,7% больше по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, зефир, выпуск которого составил 368 тонн, показал рост на 32,4%. Производство печенья, пряников, вафель и тортов длительного хранения увеличилось на 14,5%, составив около 14 тысяч тонн.
На данный момент производством кондитерских изделий занимается 15 промышленных предприятий и кондитерских цехов.