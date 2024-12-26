Лучшие новогодние комедии, которые помогут создать праздничное настроение
© iStock.com / Biserka StojanovicДевушки смотрят новогодний фильм
© iStock.com / Biserka Stojanovic
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Новый год - один из любимых праздников россиян, его ценят за радостную атмосферу, наполненную ожиданием чуда. А создать праздничное настроение помогают добрые, жизнерадостные и легкие новогодние картины. Десятка веселых комедий про Новый год - в материале РИА Новости.
Топ-20 российских фильмов 2024 года: кино, которое стоит смотреть
13 декабря, 17:36
Топ-10 лучших комедий про Новый год
Новогодние праздники - прекрасная возможность провести несколько дней в компании родных и дорогих сердцу людей. Вместе приготовить праздничный стол, покататься на снежной горке и, конечно, собраться у экрана телевизора, чтобы посмотреть хороший фильм. Мы собрали несколько тематических кинокартин и анимационных фильмов, которые помогут создать новогоднее настроение.
“Зима в Простоквашино”
Дата выхода: 1984 год
Режиссер: Владимир Попов
Страна: СССР
В главных ролях: Мария Виноградова, Олег Табаков, Валентина Талызина, Лев Дуров, Борис Новиков и др.
Продолжительность: 15 минут
Жизнь в Простоквашино идет своим чередом и, несмотря на приближение Нового года, праздничной атмосферы в доме героев совсем не чувствуется. Шарик с Матроскиным поссорились и практически не общаются друг с другом, а Дядя Федор тем временем дома с папой всерьез размышляют о пополнении в семье. Но праздники на то и праздники, чтобы объединять друзей вместе. А ради теплой компании можно и несколько километров на лыжах пройти.
© Союзмультфильм (1984)Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино"
© Союзмультфильм (1984)
Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино"
“Карнавальная ночь”
Дата выхода: 29 декабря 1956 года
Режиссер: Эльдар Рязанов
Страна: СССР
В главных ролях: Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов, Георгий Куликов, Сергей Филиппов, Ольга Власова и др.
Продолжительность: 1 час 18 минут
Молодой коллектив Дома Культуры с энтузиазмом берется за подготовку праздничного концерта к Новому году. У них множество идей, как сделать легкую, веселую и по-настоящему интересную праздничную программу, однако у директора по фамилии Огурцов тоже есть свой взгляд на то, каким должно быть новогоднее мероприятие. Конечно, молодость не хочет мириться с бюрократизмом (тем более что программа у них уже готова и отрепетирована). А значит, придется перехитрить руководителя.
© Мосфильм (1956)Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
© Мосфильм (1956)
Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
“Падал прошлогодний снег”
Дата выхода: 31 декабря 1983 года
Режиссер: Александр Татарский
Страна: СССР
В главных ролях: Станислав Садальский
Продолжительность: 20 минут
Жил-был забавный мужичок, которого жена незадолго до Нового года отправила за елкой. В поисках подходящего дерева герой отправляется в лес, где его ждут веселые приключения, удивительные метаморфозы и настоящее новогоднее волшебство.
© ТО "Экран" (1983)Кадр из мультфильма "Падал прошлогодний снег"
© ТО "Экран" (1983)
Кадр из мультфильма "Падал прошлогодний снег"
“Ирония судьбы, или С легким паром!”
Дата выхода: 1976 год
Режиссер: Эльдар Рязанов
Страна: СССР
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Мосфильм (1975)
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
В главных ролях: Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Лия Ахеджакова и др.
Продолжительность фильма: 3 часа 4 минуты
Сюжет этой уже ставшей традиционной новогодней комедии кратко можно описать следующим образом: как Женя встретил Надю аккурат под Новый год. Главных героев свела вместе курьезная ошибка: после веселого вечера в компании с друзьями в бане москвич Женя Лукашин случайно улетает в Ленинград и попадает в квартиру учительницы русского языка и литературы (ведь у них абсолютно одинаковые адреса, правда, в разных городах).
Лучшие новогодние фильмы: ТОП-10 картин, которые стоит посмотреть
18 декабря, 11:14
“Чародеи”
Дата выхода: 31 декабря 1982
Режиссер: Константин Бромберг
Страна: СССР
В главных ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семён Фарада, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган и др.
Продолжительность фильма: 2 часа 27 минут
Музыкальная сказка, в основе которой лежит сюжет братьев Стругацких, вновь доказывает нам, что самое большое чудо на земле - это любовь. Прекрасная сотрудница Научного универсального института необыкновенных услуг с красивым сказочным именем Аленушка готовится к свадьбе со своим возлюбленным Иваном. Однако пара оказывается разлучена коварством влюбленного в девушку коллеги Сатанеева. У Ивана есть время ровно до 1 января, чтобы вернуть любимую и жить с ней долго и счастливо.
© Одесская киностудия (1982)Кадр из фильма "Чародеи"
© Одесская киностудия (1982)
Кадр из фильма "Чародеи"
“Новогодние приключения Маши и Вити”
Дата выхода: 25 декабря 1975
Режиссер: Геннадий Казанский, Игорь Усов
Страна: СССР
В главных ролях: Ирина Борисова, Михаил Боярский, Николай Боярский, Валентина Кособуцкая, Юрий Нахратов и др.
Продолжительность фильма: 1 час 11 минут
На первый взгляд может показаться, что у школьников Вити и Маши нет ничего общего. Он увлечен техникой и любит науку, она уверена, что в окружающем мире есть место настоящим чудесам. И, тем не менее, ребята дружат, а потому, когда Дед Мороз обращается к ним за помощью в спасении Снегурочки (ее похитил Кощей для того, чтобы организовать праздник для нечисти), без сомнений отправляются в волшебный мир.
© Ленфильм (1975)Кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"
© Ленфильм (1975)
Кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"
“Бедная Саша”
Дата выхода: 26 декабря 1997 года
Режиссер: Тигран Кеосаян
Страна: Россия
В главных ролях: Юлия Чернова, Александр Збруев, Вера Глаголева, Ольга Волкова, Борис Сичкин и др.
Продолжительность фильма: 1 час 35 минут
Со стороны жизнь Саши кажется благополучной: ее мама хорошо зарабатывает, но вот на дочь у нее практически не остается времени и сил. Тогда у девочки рождается рискованный план: организовать ограбление маминого банка, чтобы та всегда была рядом. Реализовать задуманное ей должен помочь взломщик Березкин, которому деньги нужны для того, чтобы избежать проблем в криминальных кругах.
© Дельфин (1997)Кадр из фильма "Бедная Саша"
© Дельфин (1997)
Кадр из фильма "Бедная Саша"
“Новогоднее путешествие”
Дата выхода: 1959 год
Режиссер: Петр Носов
Страна: СССР
Кадр из мультипликационного фильма "Новогоднее путешествие"
Продолжительность фильма: 11 минут
Приближающийся Новый год мальчик Коля будет встречать вдали от папы. Ведь его отец работает полярником и праздник встретит в Антарктиде. Правда, без новогодней елки, а какой же праздник был красиво украшенного деревца? Коля всерьез намерен доставить папе елку, и помочь ему в этом обещает главный новогодний волшебник - Дед Мороз.
“Тариф Новогодний”
Дата выхода: 4 декабря 2008 года
Режиссер: Евгений Бедарев
Страна: Россия
В главных ролях: Максим Матвеев, Валерия Ланская, Светлана Суханова, Борис Корчевников, Екатерина Маликова и др.
© Профит (2008)Кадр из фильма "Тариф Новогодний"
© Профит (2008)
Кадр из фильма "Тариф Новогодний"
Продолжительность фильма: 1 час 23 минуты
Покупку нового телефона Андрей решил отметить необычным способом: в преддверии Нового года набрать совершенно случайный номер и поздравить оказавшегося на том конце провода собеседника с праздником. На звонок Андрея ответила Алена, и между ними завязался разговор. Казалось бы, красивая завязка трогательной истории любви, если бы не одно “но”: вскоре выясняется, что герои живут в разном времени. Но разве это может стать помехой для настоящих чувств?
“Елки”
Дата выхода: 13 декабря 2010 года
Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Войтинский, Александр Андрющенко, Ярослав Чеважевский и др.
© Bazelevs (2018) Кадр из фильма "Ёлки Последние"
© Bazelevs (2018)
Кадр из фильма "Ёлки Последние"
Страна: Россия
В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Сергей Походаев, Алина Булынко, Артур Смольянинов*, Екатерина Вилкова и др.
Продолжительность фильма: 1 час 30 минут
Первый фильм новогодней франшизы, без которой многим россиянам уже сложно представить себе этот праздник. Альманах новогодних историй, которые происходят незадолго до Нового года в различных городах России и объединяют совершенно разных людей: таксиста и популярную певицу, предпринимателя и студента, преступника и даже главу государства. Каждому из них так или иначе очень нужно настоящее праздничное чудо.
* Признан в России иноагентом