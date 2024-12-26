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Суд заочно приговорил бельгийца к шести годам колонии за участие в СВО - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 26.12.2024 (обновлено: 15:44 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/koloniya-1991478484.html
Суд заочно приговорил бельгийца к шести годам колонии за участие в СВО
Суд заочно приговорил бельгийца к шести годам колонии за участие в СВО - РИА Новости, 26.12.2024
Суд заочно приговорил бельгийца к шести годам колонии за участие в СВО
Мосгорсуд заочно приговорил к 6 годам лишения свободы подданного Бельгии Джетмира Хусейна, обвиняемого в наёмничестве после участия в составе интернационального РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:30:00+03:00
2024-12-26T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 6 годам лишения свободы подданного Бельгии Джетмира Хусейна, обвиняемого в наёмничестве после участия в составе интернационального легиона в конфликте с Россией на Украине, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Джетмиру Хусейну наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья. Хусейн – 25-летний уроженец Бельгии. Воюет на стороне Украины в составе интернационального легиона, объявлен в международный розыск, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Заочное рассмотрение его дела по существу проходило в закрытом режиме, обратное, как следует из материалов, могло привести к разглашению охраняемой законом тайны, информации о проведении СВО и её участниках. В ходе слушания планировалось в качестве свидетелей опросить российских военнослужащих. Мужчине предъявлено заочное обвинение в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
https://ria.ru/20241224/lazareva-1990995095.html
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происшествия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина
Суд заочно приговорил бельгийца к шести годам колонии за участие в СВО

Мосгорсуд заочно приговорил бельгийца Хусейна к 6 годам колонии за участие в СВО

© Фото : Прокуратура города МосквыДжетмир Хусейн
Джетмир Хусейн - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Прокуратура города Москвы
Джетмир Хусейн. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 6 годам лишения свободы подданного Бельгии Джетмира Хусейна, обвиняемого в наёмничестве после участия в составе интернационального легиона в конфликте с Россией на Украине, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Джетмиру Хусейну наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Военный суд заочно приговорил Лазареву* к 6,5 года колонии
24 декабря, 14:06
Хусейн – 25-летний уроженец Бельгии. Воюет на стороне Украины в составе интернационального легиона, объявлен в международный розыск, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Заочное рассмотрение его дела по существу проходило в закрытом режиме, обратное, как следует из материалов, могло привести к разглашению охраняемой законом тайны, информации о проведении СВО и её участниках. В ходе слушания планировалось в качестве свидетелей опросить российских военнослужащих.
Мужчине предъявлено заочное обвинение в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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30 сентября, 11:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраина
 
 
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