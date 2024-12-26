https://ria.ru/20241226/kenguru-1991458936.html

Кенгуренок Крош из ярославского зоопарка переехал в Кострому

Кенгуренок Крош из ярославского зоопарка переехал в Кострому - РИА Новости, 26.12.2024

Кенгуренок Крош из ярославского зоопарка переехал в Кострому

Кенгуренок Крош, который был похищен из зоопарка Ярославля и затем возвращен полицией, переехал в зоопарк Костромы для создания семья, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:20:00+03:00

2024-12-26T14:20:00+03:00

2024-12-26T14:20:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Кенгуренок Крош, который был похищен из зоопарка Ярославля и затем возвращен полицией, переехал в зоопарк Костромы для создания семья, сообщила РИА Новости представитель ярославского зоопарка. "Переезд состоялся на прошлой неделе в зоологический парк Костромы. Это обычная практика. Крош будет создавать семью", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что, по данным сотрудников ярославского зоопарка, переезд прошел хорошо, Крош на новом месте чувствует себя отлично. Кенгуренок Крош был похищен из зоопарка в Ярославле рано утром 27 сентября. Полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. Аналогичное дело завели и в Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок из Калужской области, еще одно животное из того же зоопарка погибло. Позже полиция обнаружила ярославского Кроша на территории города Королева Московской области. Его вернули домой.

https://ria.ru/20241209/kengurenok-1988228337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ярославль, кострома, калужская область, общество