Кенгуренок Крош из ярославского зоопарка переехал в Кострому
Кенгуренок Крош из ярославского зоопарка переехал в Кострому для создания семьи
© Фото : Ярославский зоопаркКенгуренок Крош, который был похищен из зоопарка Ярославля и затем возвращен полицией, переехал в зоопарк Костромы
Кенгуренок Крош, который был похищен из зоопарка Ярославля и затем возвращен полицией, переехал в зоопарк Костромы
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Кенгуренок Крош, который был похищен из зоопарка Ярославля и затем возвращен полицией, переехал в зоопарк Костромы для создания семья, сообщила РИА Новости представитель ярославского зоопарка.
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"Переезд состоялся на прошлой неделе в зоологический парк Костромы. Это обычная практика. Крош будет создавать семью", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что, по данным сотрудников ярославского зоопарка, переезд прошел хорошо, Крош на новом месте чувствует себя отлично.
Кенгуренок Крош был похищен из зоопарка в Ярославле рано утром 27 сентября. Полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. Аналогичное дело завели и в Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок из Калужской области, еще одно животное из того же зоопарка погибло. Позже полиция обнаружила ярославского Кроша на территории города Королева Московской области. Его вернули домой.