Суд обязал вернуть в Россию картину XVI века, снятую с торгов на Sotheby's

Суд обязал вернуть в Россию картину XVI века, снятую с торгов на Sotheby's - РИА Новости, 26.12.2024

Суд обязал вернуть в Россию картину XVI века, снятую с торгов на Sotheby's

Владелец картины XVI века "Мастерская" художника Херри мет де Блеса добился в российском суде ее возврата после снятия с торгов на аукционе Sotheby's, следует... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26

2024-12-26T07:31:00+03:00

2024-12-26T07:38:00+03:00

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владелец картины XVI века "Мастерская" художника Херри мет де Блеса добился в российском суде ее возврата после снятия с торгов на аукционе Sotheby's, следует из документов в распоряжении РИА Новости.В 2020 году собственник заключил соглашение о ее продаже на рынке изящных искусств с фирмой Alexis Ashot Ltd.. Агент должен был продать ее за определенную стоимость. В случае отсутствия достойных предложений о покупке до 21 октября 2021 года включительно агент должен был вернуть ее владельцу.В 2021 году аукционный дом Sotheby's предложил "приемлемые условия" для ее продажи. Картину выставили на торги, но быстро с них сняли. Как потом рассказал представитель фирмы Alexis Ashot Ltd., в Sotheby's обратились граждане Швейцарии, которые заявили о ее краже и уголовном деле. Владелец же настаивал, чтобы фирма Alexis Ashot Ltd. вернула ему холст. Агент отказался, по его словам, произведение осталось на хранении в Sotheby's. Тогда собственник обратился в Хамовнический суд Москвы с иском обязать агента вернуть картину. Ответчик же подал встречный иск, в котором просил снять с него обязательство о возврате, поскольку он не может получить ее от представителей аукционного дома. История картины между тем неоднократно проверялась. Впервые проверку провели еще в момент приобретения в 2010 году по базе данных Интерпола, где картина не числилась похищенной. Повторно исследование прошло при заключении договора с аукционным домом Christie's в 2012 году вместе с проверкой в Реестре пропавших картин (Art Lost Register) и в службе столичной полиции Лондона Скотланд-Ярда, последние два раза в 2017 и 2018 году. Никаких претензий на картину со стороны третьих лиц не возникало.Доводы ответчика были не убедительны, суд посчитал, что достоверных доказательств о наличии уголовного дела он не представил, говорится в материалах.Во время разбирательств он показал лишь черно-белую фотографию с изображением на заднем плане картины, снятой в угловом ракурсе, со штампом прокуратуры кантона Цюрих. Как указывалось в материалах дела, по этому изображению невозможно определить идентичность спорной картины, фото также не подтверждает наличие расследования уголовного дела в отношении спорного имущества.В пользу своих аргументов он показал в суде письмо от Sotheby's, в котором речь идет лишь о том, что картина выставлялась на торги и ее сняли, но причина в письме не указывается.Учитывая эти обстоятельства, суд занял сторону истца. Он обязал ответчика вернуть картину. Решение обжаловали в апелляции, но Мосгорсуд жалобу отклонил и признал законным решение. Херри мет де Блес — фламандский художник, живший в XVI веке. Его настоящее имя до конца не известно, мет де Блес — прозвище, дословно переводится "с белым пятном". Свои произведения он писал в эпоху Возрождения. Владелец картины отказался раскрывать РИА Новости подробности дела.

