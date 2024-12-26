https://ria.ru/20241226/izrail-1991507337.html

Израиль нанес серию ударов по столице Йемена, сообщил источник

Израиль нанес серию ударов по столице Йемена, сообщил источник - РИА Новости, 26.12.2024

Израиль нанес серию ударов по столице Йемена, сообщил источник

Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Йемену, в том числе по его столице Сане, находящейся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщил РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:21:00+03:00

2024-12-26T17:21:00+03:00

2024-12-26T19:01:00+03:00

в мире

израиль

сана

йемен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991530803_0:520:1200:1195_1920x0_80_0_0_1edc0f38d37baaa17f66a33dbc8b69ef.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Йемену, в том числе по его столице Сане, находящейся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Израильские истребители совершили шесть налетов по международному аэропорту Саны и прилегающей авиабазе ​​Эд-Дайлами на севере Саны. В результате воздушной бомбардировки гражданскому аэропорту, включая взлетно-посадочную полосу и зал вылетов, нанесен значительный ущерб", — сказал он.По словам собеседника агентства, еще по два удара пришлись по электростанции в районе Хазиз на юге Саны, а также по порту Ходейда на Красном море.Бомбардировка происходила в момент еженедельного выступления лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси, добавил он.Позднее ЦАХАЛ подтвердила данные об атаке на аэропорт в Сане и несколько объектов военной инфраструктуры хуситов.После обострения ближневосточного конфликта движение "Ансар Алла" начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.В последние недели напряженность между хуситами и Израилем серьезно возросла. Хуситы начали почти в ежедневном режиме атаковать территорию еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Израиль, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.

https://ria.ru/20241225/husity-1991161988.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

израиль

сана

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сана, йемен