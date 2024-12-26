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Израиль нанес серию ударов по столице Йемена, сообщил источник - РИА Новости, 26.12.2024
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17:21 26.12.2024 (обновлено: 19:01 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/izrail-1991507337.html
Израиль нанес серию ударов по столице Йемена, сообщил источник
Израиль нанес серию ударов по столице Йемена, сообщил источник - РИА Новости, 26.12.2024
Израиль нанес серию ударов по столице Йемена, сообщил источник
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Йемену, в том числе по его столице Сане, находящейся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщил РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:21:00+03:00
2024-12-26T19:01:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Йемену, в том числе по его столице Сане, находящейся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Израильские истребители совершили шесть налетов по международному аэропорту Саны и прилегающей авиабазе ​​Эд-Дайлами на севере Саны. В результате воздушной бомбардировки гражданскому аэропорту, включая взлетно-посадочную полосу и зал вылетов, нанесен значительный ущерб", — сказал он.По словам собеседника агентства, еще по два удара пришлись по электростанции в районе Хазиз на юге Саны, а также по порту Ходейда на Красном море.Бомбардировка происходила в момент еженедельного выступления лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси, добавил он.Позднее ЦАХАЛ подтвердила данные об атаке на аэропорт в Сане и несколько объектов военной инфраструктуры хуситов.После обострения ближневосточного конфликта движение "Ансар Алла" начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.В последние недели напряженность между хуситами и Израилем серьезно возросла. Хуситы начали почти в ежедневном режиме атаковать территорию еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Израиль, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.
https://ria.ru/20241225/husity-1991161988.html
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в мире, израиль, сана, йемен
В мире, Израиль, Сана, Йемен
Израиль нанес серию ударов по столице Йемена, сообщил источник

Израиль ударил по электростанции, авиабазе и аэропорту в столице Йемена Сане

© Кадр видео из соцсетейДым в Сане после израильского удара
Дым в Сане после израильского удара - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым в Сане после израильского удара
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Йемену, в том числе по его столице Сане, находящейся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Израильские истребители совершили шесть налетов по международному аэропорту Саны и прилегающей авиабазе ​​Эд-Дайлами на севере Саны. В результате воздушной бомбардировки гражданскому аэропорту, включая взлетно-посадочную полосу и зал вылетов, нанесен значительный ущерб", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, еще по два удара пришлись по электростанции в районе Хазиз на юге Саны, а также по порту Ходейда на Красном море.
Бомбардировка происходила в момент еженедельного выступления лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси, добавил он.
Позднее ЦАХАЛ подтвердила данные об атаке на аэропорт в Сане и несколько объектов военной инфраструктуры хуситов.
После обострения ближневосточного конфликта движение "Ансар Алла" начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
В последние недели напряженность между хуситами и Израилем серьезно возросла. Хуситы начали почти в ежедневном режиме атаковать территорию еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Израиль, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.
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