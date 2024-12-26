https://ria.ru/20241226/inoagent-1991428351.html
Суд оштрафовал историка Эйдельман* за дискредитацию российской армии
Суд оштрафовал историка Эйдельман* за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 26.12.2024
Суд оштрафовал историка Эйдельман* за дискредитацию российской армии
Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:04:00+03:00
2024-12-26T13:04:00+03:00
2024-12-26T13:04:00+03:00
россия
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956125768_0:9:818:469_1920x0_80_0_0_6a6d86b8f2b0143b5083afdbeeb340ba.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в инстанции. "Эйдельман Т.Н.* признана виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде. Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Ее внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал. В отношении историка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период.*Лицо, признанное иностранным агентом в России
https://ria.ru/20241212/shtraf-1988912182.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956125768_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_9a496e550d5c2ce3c941da0f76e146d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Суд оштрафовал историка Эйдельман* за дискредитацию российской армии
Суд оштрафовал историка Эйдельман на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Эйдельман Т.Н.* признана виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ
, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде.
Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента.
Ее внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал.
В отношении историка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период.
*Лицо, признанное иностранным агентом в России