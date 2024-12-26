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Суд оштрафовал историка Эйдельман* за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 26.12.2024
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13:04 26.12.2024
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Суд оштрафовал историка Эйдельман* за дискредитацию российской армии
Суд оштрафовал историка Эйдельман* за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 26.12.2024
Суд оштрафовал историка Эйдельман* за дискредитацию российской армии
Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:04:00+03:00
2024-12-26T13:04:00+03:00
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в инстанции. "Эйдельман Т.Н.* признана виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде. Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Ее внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал. В отношении историка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период.*Лицо, признанное иностранным агентом в России
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Россия, Москва, Происшествия
Суд оштрафовал историка Эйдельман* за дискредитацию российской армии

Суд оштрафовал историка Эйдельман на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсетиТамара Эйдельман*
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети
Тамара Эйдельман*. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Эйдельман Т.Н.* признана виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде.
Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента.
Ее внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал.
В отношении историка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период.
*Лицо, признанное иностранным агентом в России
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Историку Эйдельман* грозит штраф за дискредитацию армии
12 декабря, 20:26
 
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