Рейтинг@Mail.ru
Власти будут стремиться к замедлению инфляции, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 26.12.2024 (обновлено: 20:15 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/inflyatsiya-1991537688.html
Власти будут стремиться к замедлению инфляции, заявил Путин
Власти будут стремиться к замедлению инфляции, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Власти будут стремиться к замедлению инфляции, заявил Путин
Власти Российской Федерации в 2025 году будут стремиться к замедлению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:45:00+03:00
2024-12-26T20:15:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
инфляция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990109357_0:186:2922:1830_1920x0_80_0_0_58b72c8c1c999e61fe898dc48222107c.jpg
ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область) 26 дек - РИА Новости. Власти Российской Федерации в 2025 году будут стремиться к замедлению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин."Самое главное - благополучие российского народа, уровень жизни, стабильность, в сфере экономики - это стабилизация инфляции, чтобы у нас не было никаких витков, скачков, чтобы у нас продолжался экономический рост. Мы уже с коллегами обо всем договорились по поводу этого роста. Мы не планируем, что в этом (2025) году он будет таким же, как в этом году под 4%", - сказал Путин.По его словам, с учетом реалий макроэкономического характера России такой рост пока и не нужен."Хотя, конечно, чем больше, тем лучше, казалось бы, но это все должно происходить в рамках соблюдения макроэкономических параметров, иначе наступают какие-то перекосы в экономике, что в конечном итоге при игре вдолгую может нанести нам ущерб, поэтому у нас предложения и планы, они сбалансированными являются у нас, сбалансированная макроэкономическая политика", - отметил президент РФ.
https://ria.ru/20241226/tsb-1991520031.html
https://ria.ru/20241226/inflyatsiya-1820405991.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990109357_247:0:2922:2006_1920x0_80_0_0_2d9d873f4bf30e11833cbfe35a1b8f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин, инфляция
Россия, Экономика, Владимир Путин, Инфляция
Власти будут стремиться к замедлению инфляции, заявил Путин

Путин заявил, что власти будут стремиться к замедлению инфляции в 2025 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
Дзен
ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область) 26 дек - РИА Новости. Власти Российской Федерации в 2025 году будут стремиться к замедлению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Самое главное - благополучие российского народа, уровень жизни, стабильность, в сфере экономики - это стабилизация инфляции, чтобы у нас не было никаких витков, скачков, чтобы у нас продолжался экономический рост. Мы уже с коллегами обо всем договорились по поводу этого роста. Мы не планируем, что в этом (2025) году он будет таким же, как в этом году под 4%", - сказал Путин.
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
ЦБ объяснил, почему массовая раздача денег не делает людей богаче
Вчера, 18:15
По его словам, с учетом реалий макроэкономического характера России такой рост пока и не нужен.
"Хотя, конечно, чем больше, тем лучше, казалось бы, но это все должно происходить в рамках соблюдения макроэкономических параметров, иначе наступают какие-то перекосы в экономике, что в конечном итоге при игре вдолгую может нанести нам ущерб, поэтому у нас предложения и планы, они сбалансированными являются у нас, сбалансированная макроэкономическая политика", - отметил президент РФ.
Женщина в супермаркете - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Что такое инфляция: причины, последствия и способы защиты доходов
Вчера, 15:50
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинИнфляция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала