https://ria.ru/20241226/inflyatsiya-1991537688.html

Власти будут стремиться к замедлению инфляции, заявил Путин

Власти будут стремиться к замедлению инфляции, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024

Власти будут стремиться к замедлению инфляции, заявил Путин

Власти Российской Федерации в 2025 году будут стремиться к замедлению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:45:00+03:00

2024-12-26T19:45:00+03:00

2024-12-26T20:15:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

инфляция

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область) 26 дек - РИА Новости. Власти Российской Федерации в 2025 году будут стремиться к замедлению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин."Самое главное - благополучие российского народа, уровень жизни, стабильность, в сфере экономики - это стабилизация инфляции, чтобы у нас не было никаких витков, скачков, чтобы у нас продолжался экономический рост. Мы уже с коллегами обо всем договорились по поводу этого роста. Мы не планируем, что в этом (2025) году он будет таким же, как в этом году под 4%", - сказал Путин.По его словам, с учетом реалий макроэкономического характера России такой рост пока и не нужен."Хотя, конечно, чем больше, тем лучше, казалось бы, но это все должно происходить в рамках соблюдения макроэкономических параметров, иначе наступают какие-то перекосы в экономике, что в конечном итоге при игре вдолгую может нанести нам ущерб, поэтому у нас предложения и планы, они сбалансированными являются у нас, сбалансированная макроэкономическая политика", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20241226/tsb-1991520031.html

https://ria.ru/20241226/inflyatsiya-1820405991.html

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россия, экономика, владимир путин, инфляция