https://ria.ru/20241226/gosduma-1991466778.html

В Госдуме ответили на вопрос о введении наказания за использование VPN

В Госдуме ответили на вопрос о введении наказания за использование VPN - РИА Новости, 26.12.2024

В Госдуме ответили на вопрос о введении наказания за использование VPN

Отслеживать посещение запрещенных ресурсов через VPN-сервисы и вводить за это штрафы никто не планировал и не планирует, этот вопрос не обсуждается, сказал РИА... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:50:00+03:00

2024-12-26T14:50:00+03:00

2024-12-26T14:51:00+03:00

общество

технологии

россия

антон немкин (депутат)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Отслеживать посещение запрещенных ресурсов через VPN-сервисы и вводить за это штрафы никто не планировал и не планирует, этот вопрос не обсуждается, сказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. Ранее СМИ со ссылкой на эксперта в области IT Юрия Гизатуллина сообщили, что в РФ могут ввести штрафы за использование VPN-сервисов, потому что у Роскомнадзора имеются возможности для отслеживания пользователей с VPN. "Отслеживать посещение запрещенных ресурсов, вводить за это штрафы никто не планировал и не планирует, этот вопрос даже не обсуждается. Использовать VPN или нет – это решение каждого отдельно взятого гражданина. Мы можем лишь предупредить о рисках, которых на самом деле не мало", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что "СМИ и эксперты в поисках кликабельных заголовков" пытаются вольно интерпретировать проект приказа Роскомнадзора об утверждении порядка, сроков, состава и формата предоставления оператором связи информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в сети на территории России. "Снова подчеркну – он не направлен на сбор информации о попытках обхода блокировок. Ведомство планирует начать собирать данные сетевых адресов только для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам. Никакие сведения о личных устройствах граждан и другая пользовательская информация собираться не будут. Отслеживать использование VPN-сервисов также никто не собирается, и тем более за это штрафовать", - добавила парламентарий.

https://ria.ru/20241226/apple-1991356310.html

https://ria.ru/20241009/vpn-1977078986.html

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общество, технологии, россия, антон немкин (депутат), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)