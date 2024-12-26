Рейтинг@Mail.ru
В Горловке два поселка обесточены из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/gorlovka-1991466594.html
В Горловке два поселка обесточены из-за обстрела ВСУ
В Горловке два поселка обесточены из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
В Горловке два поселка обесточены из-за обстрела ВСУ
Два посёлка обесточены в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:49:00+03:00
2024-12-26T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976493274_1:0:838:471_1920x0_80_0_0_0740c6f1cf399a65f8caa16d9f59c32f.jpg
ДОНЕЦК, 26 дек – РИА Новости. Два посёлка обесточены в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с 8.40 до 12.00 мск по Никитовскому району города ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров. "Вследствие украинской вооружённой агрессии в Никитовском районе Горловки обесточены посёлки станций "Никитовка" и "Хладокомбинат", - написал мэр в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241226/svo-1991429944.html
https://ria.ru/20241226/svo-1991423695.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976493274_105:0:733:471_1920x0_80_0_0_c3f621642e2a2a26d45880100179a6c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, нато, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО, Стирол
В Горловке два поселка обесточены из-за обстрела ВСУ

Мэр Горловки Приходько: два поселка обесточены из-за обстрела ВСУ

© РИА НовостиПоследствия атаки со стороны ВСУ на здание администрации Горловки в ДНР
Последствия атаки со стороны ВСУ на здание администрации Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости
Последствия атаки со стороны ВСУ на здание администрации Горловки в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 26 дек – РИА Новости. Два посёлка обесточены в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с 8.40 до 12.00 мск по Никитовскому району города ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
Вчера, 13:12
"Вследствие украинской вооружённой агрессии в Никитовском районе Горловки обесточены посёлки станций "Никитовка" и "Хладокомбинат", - написал мэр в Telegram-канале.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР
Вчера, 12:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныНАТОСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала