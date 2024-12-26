https://ria.ru/20241226/gorlovka-1991466594.html

В Горловке два поселка обесточены из-за обстрела ВСУ

В Горловке два поселка обесточены из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024

В Горловке два поселка обесточены из-за обстрела ВСУ

Два посёлка обесточены в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:49:00+03:00

2024-12-26T14:49:00+03:00

2024-12-26T14:49:00+03:00

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ДОНЕЦК, 26 дек – РИА Новости. Два посёлка обесточены в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с 8.40 до 12.00 мск по Никитовскому району города ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров. "Вследствие украинской вооружённой агрессии в Никитовском районе Горловки обесточены посёлки станций "Никитовка" и "Хладокомбинат", - написал мэр в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241226/svo-1991429944.html

https://ria.ru/20241226/svo-1991423695.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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