https://ria.ru/20241226/gorlovka-1991466594.html
В Горловке два поселка обесточены из-за обстрела ВСУ
В Горловке два поселка обесточены из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
В Горловке два поселка обесточены из-за обстрела ВСУ
Два посёлка обесточены в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:49:00+03:00
2024-12-26T14:49:00+03:00
2024-12-26T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976493274_1:0:838:471_1920x0_80_0_0_0740c6f1cf399a65f8caa16d9f59c32f.jpg
ДОНЕЦК, 26 дек – РИА Новости. Два посёлка обесточены в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с 8.40 до 12.00 мск по Никитовскому району города ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров. "Вследствие украинской вооружённой агрессии в Никитовском районе Горловки обесточены посёлки станций "Никитовка" и "Хладокомбинат", - написал мэр в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241226/svo-1991429944.html
https://ria.ru/20241226/svo-1991423695.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976493274_105:0:733:471_1920x0_80_0_0_c3f621642e2a2a26d45880100179a6c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, нато, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО, Стирол
В Горловке два поселка обесточены из-за обстрела ВСУ
Мэр Горловки Приходько: два поселка обесточены из-за обстрела ВСУ