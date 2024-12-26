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В Московском зоопарке поселились три пятнистые гиены - РИА Новости, 26.12.2024
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Хорошие новости
 
12:07 26.12.2024 (обновлено: 16:45 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/gieny-1991412874.html
В Московском зоопарке поселились три пятнистые гиены
В Московском зоопарке поселились три пятнистые гиены - РИА Новости, 26.12.2024
В Московском зоопарке поселились три пятнистые гиены
Три пятнистые гиены поселились в Московском зоопарке, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:07:00+03:00
2024-12-26T16:45:00+03:00
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Три пятнистые гиены поселились в Московском зоопарке, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. "Два самца и самка приехали в конце осени и после карантина появились в экспозиции "Острова зверей" на Новой территории. Все особи — молодые. Они адаптировались в своем вольере, много гуляют и уже начали рыть подкопы. Это их природное поведение, так как гиены — норные животные", — рассказала Акулова. Отмечается, что пятнистые гиены относятся к семейству хищных млекопитающих подотряда кошкообразных, это самый крупный и самый сильный из четырех известных видов гиен. Эти животные обитают в Южной и Восточной Африке. В длину могут достигать 1,5 метра при высоте в холке до 90 сантиметров. Масса тела взрослых особей составляет от 40 до 60 килограммов. "Принято считать, что пятнистые гиены — падальщики. Однако в ходе наблюдений было установлено, что в большинстве случаев гиены убивают намеченную жертву. Во время охоты хищники развивают скорость до 60 километров в час. Гиены способны поймать и съесть практически любое животное, даже если жертва в несколько раз превосходит охотника по размеру", — говорится в публикации. У пятнистых гиен очень мощная челюсть, которая позволяет разгрызать крепкие кости копытных. В зоопарке новые обитатели питаются мясом на кости.Эти хищники также интересны социальной иерархией внутри своей группы. Там царит матриархат: самки с даже самым низким положением и детеныши находятся выше самцов, при этом самки допускают отцов к детенышам.Уточняется, что в последний раз пятнистые гиены жили в Московском зоопарке с 1963 по 1978 год. Этот вид в Международной Красной книге числится как вызывающий наименьшие опасения, однако в зоопарках его представители содержатся редко.
https://ria.ru/20241226/medved-1991376555.html
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светлана акулова, московский зоопарк, москва, общество
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва, Общество
В Московском зоопарке поселились три пятнистые гиены

В Московском зоопарке в конце осени поселились три пятнистые гиены

© Фото : Московский зоопарк/TelegramПятнистая гиена в Московском зоопарке
Пятнистая гиена в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Московский зоопарк/Telegram
Пятнистая гиена в Московском зоопарке
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Три пятнистые гиены поселились в Московском зоопарке, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале.
"Два самца и самка приехали в конце осени и после карантина появились в экспозиции "Острова зверей" на Новой территории. Все особи — молодые. Они адаптировались в своем вольере, много гуляют и уже начали рыть подкопы. Это их природное поведение, так как гиены — норные животные", — рассказала Акулова.
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Отмечается, что пятнистые гиены относятся к семейству хищных млекопитающих подотряда кошкообразных, это самый крупный и самый сильный из четырех известных видов гиен. Эти животные обитают в Южной и Восточной Африке. В длину могут достигать 1,5 метра при высоте в холке до 90 сантиметров. Масса тела взрослых особей составляет от 40 до 60 килограммов.
"Принято считать, что пятнистые гиены — падальщики. Однако в ходе наблюдений было установлено, что в большинстве случаев гиены убивают намеченную жертву. Во время охоты хищники развивают скорость до 60 километров в час. Гиены способны поймать и съесть практически любое животное, даже если жертва в несколько раз превосходит охотника по размеру", — говорится в публикации. У пятнистых гиен очень мощная челюсть, которая позволяет разгрызать крепкие кости копытных. В зоопарке новые обитатели питаются мясом на кости.

Эти хищники также интересны социальной иерархией внутри своей группы. Там царит матриархат: самки с даже самым низким положением и детеныши находятся выше самцов, при этом самки допускают отцов к детенышам.
Уточняется, что в последний раз пятнистые гиены жили в Московском зоопарке с 1963 по 1978 год. Этот вид в Международной Красной книге числится как вызывающий наименьшие опасения, однако в зоопарках его представители содержатся редко.
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