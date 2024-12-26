https://ria.ru/20241226/germaniya-1991517639.html

В СДПГ обвинили Мерца в непостоянстве позиции по поставкам Taurus Киеву

В СДПГ обвинили Мерца в непостоянстве позиции по поставкам Taurus Киеву - РИА Новости, 26.12.2024

В СДПГ обвинили Мерца в непостоянстве позиции по поставкам Taurus Киеву

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль упрекнул кандидата в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T18:01:00+03:00

2024-12-26T18:01:00+03:00

2024-12-26T18:01:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль упрекнул кандидата в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца в непостоянстве позиции по поводу поставки крылатых ракет Taurus Украине. "Мерц изменил свое мнение о (поставке ракет - ред.) Taurus уже в четвертый раз. Летом он был за поставку, перед выборами на востоке Германии фактически уже нет, потом снова за, а теперь он не хочет поддерживать предложение Свободной демократической партии на поставку Taurus. В международной политике нельзя допускать таких колебаний туда-сюда, как это делает Мерц. Здесь важна надежность", - заявил Клингбайль в интервью газете Tagesspiegel. Клингбайль также отметил, что Мерцу не хватает опыта для того, чтобы стать канцлером. "Я высказываю свою критику Мерцу по такому поводу: он еще не руководил ни одной недели, ни в качестве мэра, ни в качестве министра, ни в региональном, ни в федеральном правительстве. Не хватает опыта, который должен быть у канцлера", - заявил сопредседатель СДПГ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) неоднократно заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее в немецком парламенте правительство канцлера Германии Олафа Шольца голосами большинства депутатов было лишено доверия, тем самым был открыт путь к досрочным выборам в феврале.

https://ria.ru/20241215/taurus-1989329247.html

https://ria.ru/20241206/rakety-1987798969.html

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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, олаф шольц, сергей лавров, нато, хдс/хсс