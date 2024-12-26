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"Мы победим Ивана". Немцы пришли в ярость из-за ситуации с российским газом - РИА Новости, 26.12.2024
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04:36 26.12.2024
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"Мы победим Ивана". Немцы пришли в ярость из-за ситуации с российским газом
"Мы победим Ивана". Немцы пришли в ярость из-за ситуации с российским газом - РИА Новости, 26.12.2024
"Мы победим Ивана". Немцы пришли в ярость из-за ситуации с российским газом
Читатели немецкой газеты Welt выразили недовольство из-за санкций против Москвы и сокращения поставок газа из России, несмотря на увеличение его закупок в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T04:36:00+03:00
2024-12-26T04:36:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt выразили недовольство из-за санкций против Москвы и сокращения поставок газа из России, несмотря на увеличение его закупок в других странах ЕС.В понедельник аналитическая компания Bruegel раскрыла, что с января по ноябрь этого года Россия нарастила поставки газа в Евросоюз на четверть — до 49,6 миллиарда кубометров. Основной прирост обеспечили трубопроводные поставки: за 11 месяцев они увеличились на 26 процентов и составили 30,3 миллиарда кубометров. Это примерно 11,1 процента от всего европейского газового импорта против 8,4 процента годом ранее.'Больше санкций, пожалуйста! Нашей отрасли еще есть куда расти. Мы победим Ивана. На этот раз это обязательно сработает", — иронично высказался Mündiger B."Они построили трубопровод, потому что не доверяют украинцам, а теперь его взорвали украинцы, а Украина — наш партнер. Найдите ошибку", — указал Helmut V."Правильно покупать дешевую энергию. Это нужно наконец-то снова сделать в больших масштабах, дешевая энергия не знает морали и легка для собственного кошелька", — написал Fabian F."Сколько сейчас существует санкционных пакетов? Это просто кино! Единственные люди, которые действительно страдают, — это жители Центральной Европы, особенно немцы. Но они не поймут этого, пока не окажутся полностью разоренными", — добавил Ach du meine Nase."Санкции работают, особенно в Германии", — признал Karl-Heinz S."Я не готов платить по завышенным ценам американцам", — пожаловался Rheinlander."Мы единственная страна, которая очень сильно страдает от санкций. США продают нам свой грязный газ. Другие страны ЕС продолжают прямо или косвенно покупать газ у России", — высказался Reiner G.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241226/poroshenko-1991354062.html
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экономика, россия, евросоюз, welt, германия
Экономика, Россия, Евросоюз, Welt, Германия

"Мы победим Ивана". Немцы пришли в ярость из-за ситуации с российским газом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt выразили недовольство из-за санкций против Москвы и сокращения поставок газа из России, несмотря на увеличение его закупок в других странах ЕС.
В понедельник аналитическая компания Bruegel раскрыла, что с января по ноябрь этого года Россия нарастила поставки газа в Евросоюз на четверть — до 49,6 миллиарда кубометров. Основной прирост обеспечили трубопроводные поставки: за 11 месяцев они увеличились на 26 процентов и составили 30,3 миллиарда кубометров. Это примерно 11,1 процента от всего европейского газового импорта против 8,4 процента годом ранее.
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'Больше санкций, пожалуйста! Нашей отрасли еще есть куда расти. Мы победим Ивана. На этот раз это обязательно сработает", — иронично высказался Mündiger B.
"Они построили трубопровод, потому что не доверяют украинцам, а теперь его взорвали украинцы, а Украина — наш партнер. Найдите ошибку", — указал Helmut V.
"Правильно покупать дешевую энергию. Это нужно наконец-то снова сделать в больших масштабах, дешевая энергия не знает морали и легка для собственного кошелька", — написал Fabian F.
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"Сколько сейчас существует санкционных пакетов? Это просто кино! Единственные люди, которые действительно страдают, — это жители Центральной Европы, особенно немцы. Но они не поймут этого, пока не окажутся полностью разоренными", — добавил Ach du meine Nase.
"Санкции работают, особенно в Германии", — признал Karl-Heinz S.
"Я не готов платить по завышенным ценам американцам", — пожаловался Rheinlander.
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"Мы единственная страна, которая очень сильно страдает от санкций. США продают нам свой грязный газ. Другие страны ЕС продолжают прямо или косвенно покупать газ у России", — высказался Reiner G.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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