https://ria.ru/20241226/germaniya-1991302281.html

Германия уходит направо

Германия уходит направо - РИА Новости, 26.12.2024

Германия уходит направо

Завтра будет распущен германский бундестаг, а через два месяца пройдут внеочередные выборы, по итогам которых в ФРГ появятся новая коалиция и новый канцлер. А... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:00:00+03:00

2024-12-26T08:00:00+03:00

2024-12-26T08:01:00+03:00

аналитика

германия

европа

фридрих мерц

олаф шольц

роберт хабек

хдс/хсс

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Завтра будет распущен германский бундестаг, а через два месяца пройдут внеочередные выборы, по итогам которых в ФРГ появятся новая коалиция и новый канцлер. А еще неделю назад — то есть до теракта в Магдебурге — по заказу Bild был проведен опрос о популярности кандидатов в канцлеры. И кто победил в опросе избирателей? Фридрих Мерц из ХДС, который выиграет выборы? Нынешний канцлер — социал-демократ Олаф Шольц? "Зеленый" Роберт Хабек? Нет! Больше всего немцев предпочли бы видеть в качестве канцлера Алису Вайдель, лидера "Альтернативы для Германии". За нее высказались 24 процента. У Мерца — 20, а Шольца с Хабеком — 15 и 14 соответственно. Да, немцы не избирают главу правительства напрямую — они голосуют за списки кандидатов в депутаты и партий, а канцлера выбирают уже в бундестаге. Но крупные партии все-таки выдвигают своих кандидатов — и получается, что лидер правой, практически экстремистской (по терминологии немецкого истеблишмента) партии оказывается самой популярной среди избирателей.Да, в Германии все правительства коалиционные, с "Альтернативой для Германии", как бы хорошо она ни выступила, никто из системных партий не станет блокироваться. Да, канцлером в итоге станет Мерц — но победа Вайдель имеет не просто символическое значение. АдГ впервые выдвинула своего кандидата в канцлеры — и избиратели сразу же поставили ее на первое место. Это историческое событие в истории Германии — а значит, и Европы в целом.Крайне правые в Европе расцветают, усиливаются, прошли этап становления и слились в единое целое с властными структурами, а тут еще и Трамп скоро вернется в Белый дом. В конечном итоге и сам Евросоюз станет крайне правым, бьют тревогу в либеральной Тhe New York Times европейские авторы. Ультраправые в их понимании — это на самом деле просто немейстримные, не вписанные в элиту правые: то есть националисты, традиционалисты, консерваторы, антиглобалисты, популисты (все это в разных пропорциях). Главная опасность таких ультраправых для глобалистских элит состоит в том, что они, как правило, против либеральной идеологии глобализации и плавильного котла рас и религий, — и одного этого уже достаточно, чтобы объявить их экстремистами и фашистами.Хотя в реальности несистемные правые (так их правильнее называть) в Европе очень разные: среди них есть и атлантисты (пусть и умеренные), и ксенофобы, и антисемиты, и сионисты, и русофобы, и русофилы. Та же Алиса Вайдель хотя и патриот, однако живет в Швейцарии (да, это тоже немцы, но все-таки отдельное государство), причем в однополом союзе с продюссершей из Шри-Ланки. Что не мешает ей отстаивать в основном традиционные ценности, а немцам — поддерживать ее вопреки всем попыткам элит выставить АдГ опасным экстремистом. На нынешних выборах опросы дают партии Вайдель около 20 процентов, но у нее есть большой потенциал роста. Хотя устроившего теракт в Магдебурге спятившего врача-психиатра, эмигрировавшего из Саудовской Аравии, и объявили чуть ли не сторонником АдГ и исламофобом, в реальности большинство немцев понимает, что именно партия Вайдель выступает за ограничение миграции, — и подталкивает к постепенному ужесточению законодательства системные партии. Пару лет назад рейтинги АдГ доходили чуть ли до 27 процентов — да и нынешние 24 процента лично Вайдель о многом говорят. То есть "альтернативщики" еще могут сильно прибавить в ходе двухмесячной предвыборной кампании — и хотя и не догонят ХДС с ее 30 с лишним процентами, но могут вплотную подобраться к ней. То есть АдГ не просто подтвердит свой статус второй партии Германии (это уже пройденный этап), но и превратится в силу, которую будет уже невозможно, как раньше, игнорировать и изолировать.Потому что с другой стороны системные партии поджимает Сара Вагенкнехт со своим Союзом — и, несмотря на то, что пока ее рейтинги невелики (от пяти до восьми процентов), тут тоже есть хороший потенциал роста. "Красная Сара" отжимает избирателей у левых и СДПГ — как Вайдель у ХДС.То есть две необычные дамы немецкой политики (Сара — полуиранка, Алиса — лесбиянка) готовы взорвать всю устоявшуюся партийную систему Германии. Тем более что у них перед глазами есть опыт других европейских стран, где правые и несистемные политики уже взяли власть или близки к этому. Речь не только о небольшой Венгрии, но и об Италии с премьером Мелони, и Франции, где президентство Ле Пен становится все более неизбежным. Конечно, элиты делают все для того, чтобы или остановить жестко правый крен Европы — как в случае с Голландией и Австрией, в которых победившим на выборах правым партиям не дают сформировать правительство, или Румынией, где просто отменили итоги "неправильного" первого тура президентских выборов, — или приручить прорвавшихся к власти несистемщиков (как в случае с итальянкой Мелони). Однако возможности истеблишмента не безграничны, и — скорее рано, чем поздно — выстраиваемую ими плотину прорвет.Применительно к Германии это означает, что без АдГ невозможно будет сформировать правительство — и ее возьмут младшим партнером к ХДС. Это, естественно, произойдет не на нынешних выборах, но все движется именно в этом направлении. Потому что альтернативы "Альтернативе" у германской элиты все равно нет — сам ход истории ведет в том направлении, которое указывает АдГ. В том числе и в требованиях пересмотра (то есть исправления) отношений с Россией. И тут нет никаких вариантов — если, конечно, не брать самоубийственные для Германии.

https://ria.ru/20241224/merkel-1990973294.html

https://ria.ru/20241220/mask-1990349233.html

https://ria.ru/20241223/vaydel-1990752534.html

https://ria.ru/20241225/voyna-1991120199.html

германия

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, германия, европа, фридрих мерц, олаф шольц, роберт хабек, хдс/хсс