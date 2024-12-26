Рейтинг@Mail.ru
В Газе заявили об атаке Израиля на машину с журналистами, есть погибшие - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/gaza-1991379862.html
В Газе заявили об атаке Израиля на машину с журналистами, есть погибшие
В Газе заявили об атаке Израиля на машину с журналистами, есть погибшие - РИА Новости, 26.12.2024
В Газе заявили об атаке Израиля на машину с журналистами, есть погибшие
Израильские военные атаковали спецтранспорт телеканала "Аль-Кудс" в центре сектора Газа, пятеро журналистов погибли, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T09:49:00+03:00
2024-12-26T09:49:00+03:00
в мире
израиль
палестина
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_192:104:1600:896_1920x0_80_0_0_a41c4ae62504b66d80f6780d331aea20.jpg
БЕЙРУТ, 26 дек — РИА Новости. Израильские военные атаковали спецтранспорт телеканала "Аль-Кудс" в центре сектора Газа, пятеро журналистов погибли, сообщает пресс-служба правительства Палестины. "Пятеро журналистов погибли в результате удара Израиля по машине с оборудованием для прямых трансляций телеканала "Аль-Кудс" в лагере Нусейрат в центре сектора Газа", - сообщатся в заявлении пресс-службы. Таким образом, количество погибших сотрудников СМИ с начала военной операции Израиля в секторе Газа увеличилось до 201.
https://ria.ru/20241226/konflikt-1915630213.html
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_315:103:1600:1067_1920x0_80_0_0_1230a6c934888ccb021e578554c1fd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Палестина, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Газе заявили об атаке Израиля на машину с журналистами, есть погибшие

В Газе заявили о гибели пяти журналистов телеканала "Аль-Кудс" из-за атаки ЦАХАЛ

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 26 дек — РИА Новости. Израильские военные атаковали спецтранспорт телеканала "Аль-Кудс" в центре сектора Газа, пятеро журналистов погибли, сообщает пресс-служба правительства Палестины.
"Пятеро журналистов погибли в результате удара Израиля по машине с оборудованием для прямых трансляций телеканала "Аль-Кудс" в лагере Нусейрат в центре сектора Газа", - сообщатся в заявлении пресс-службы.
Таким образом, количество погибших сотрудников СМИ с начала военной операции Израиля в секторе Газа увеличилось до 201.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильПалестинаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала