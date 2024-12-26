https://ria.ru/20241226/gaza-1991379862.html
В Газе заявили об атаке Израиля на машину с журналистами, есть погибшие
В Газе заявили об атаке Израиля на машину с журналистами, есть погибшие - РИА Новости, 26.12.2024
В Газе заявили об атаке Израиля на машину с журналистами, есть погибшие
Израильские военные атаковали спецтранспорт телеканала "Аль-Кудс" в центре сектора Газа, пятеро журналистов погибли, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T09:49:00+03:00
2024-12-26T09:49:00+03:00
2024-12-26T09:49:00+03:00
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БЕЙРУТ, 26 дек — РИА Новости. Израильские военные атаковали спецтранспорт телеканала "Аль-Кудс" в центре сектора Газа, пятеро журналистов погибли, сообщает пресс-служба правительства Палестины. "Пятеро журналистов погибли в результате удара Израиля по машине с оборудованием для прямых трансляций телеканала "Аль-Кудс" в лагере Нусейрат в центре сектора Газа", - сообщатся в заявлении пресс-службы. Таким образом, количество погибших сотрудников СМИ с начала военной операции Израиля в секторе Газа увеличилось до 201.
https://ria.ru/20241226/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Палестина, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Газе заявили об атаке Израиля на машину с журналистами, есть погибшие
В Газе заявили о гибели пяти журналистов телеканала "Аль-Кудс" из-за атаки ЦАХАЛ