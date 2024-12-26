При ударе Израиля по Газе погибли пять журналистов, сообщила Al Jazeera
Al Jazeera: при израильском ударе в районе больницы в Газе погибли 5 журналистов
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. При ударе Израиля близ больницы Аль-Авда в Газе погибли пять журналистов палестинской новостной сети Quds , сообщает телеканал Al Jazeera.
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"Пять журналистов погибли в результате израильского удара в районе больницы в центральной части Газы", — говорится в материале.
Телеканал указывает, что работники новостной сети снимали репортаж в лагере беженцев Нусейрат близ больницы Аль-Авда, когда их рабочий фургон попал под авиаудар Израиля.
В свою очередь, ЦАХАЛ утверждает, что удар пришелся по автомобилю членов палестинского движения "Исламский джихад". В пресс-службе армии добавили, что перед атакой военные предприняли многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда мирному населению.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого палестинское движение ХАМАС проникло в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским и захватив более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.