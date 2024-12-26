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При ударе Израиля по Газе погибли пять журналистов, сообщила Al Jazeera - РИА Новости, 26.12.2024
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04:58 26.12.2024 (обновлено: 08:20 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/gaza-1991355983.html
При ударе Израиля по Газе погибли пять журналистов, сообщила Al Jazeera
При ударе Израиля по Газе погибли пять журналистов, сообщила Al Jazeera - РИА Новости, 26.12.2024
При ударе Израиля по Газе погибли пять журналистов, сообщила Al Jazeera
При ударе Израиля близ больницы Аль-Авда в Газе погибли пять журналистов палестинской новостной сети Quds , сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T04:58:00+03:00
2024-12-26T08:20:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. При ударе Израиля близ больницы Аль-Авда в Газе погибли пять журналистов палестинской новостной сети Quds , сообщает телеканал Al Jazeera. "Пять журналистов погибли в результате израильского удара в районе больницы в центральной части Газы", — говорится в материале. Телеканал указывает, что работники новостной сети снимали репортаж в лагере беженцев Нусейрат близ больницы Аль-Авда, когда их рабочий фургон попал под авиаудар Израиля. В свою очередь, ЦАХАЛ утверждает, что удар пришелся по автомобилю членов палестинского движения "Исламский джихад". В пресс-службе армии добавили, что перед атакой военные предприняли многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда мирному населению.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого палестинское движение ХАМАС проникло в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским и захватив более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241226/gaza-1991355552.html
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в мире, израиль, хамас, россия, москва, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, ХАМАС, Россия, Москва, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
При ударе Израиля по Газе погибли пять журналистов, сообщила Al Jazeera

Al Jazeera: при израильском ударе в районе больницы в Газе погибли 5 журналистов

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. При ударе Израиля близ больницы Аль-Авда в Газе погибли пять журналистов палестинской новостной сети Quds , сообщает телеканал Al Jazeera.
«
"Пять журналистов погибли в результате израильского удара в районе больницы в центральной части Газы", — говорится в материале.
Телеканал указывает, что работники новостной сети снимали репортаж в лагере беженцев Нусейрат близ больницы Аль-Авда, когда их рабочий фургон попал под авиаудар Израиля.
В свою очередь, ЦАХАЛ утверждает, что удар пришелся по автомобилю членов палестинского движения "Исламский джихад". В пресс-службе армии добавили, что перед атакой военные предприняли многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда мирному населению.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого палестинское движение ХАМАС проникло в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским и захватив более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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