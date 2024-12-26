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В Газе при израильском ударе по дому погибли палестинцы

В Газе при израильском ударе по дому погибли палестинцы - РИА Новости, 26.12.2024

В Газе при израильском ударе по дому погибли палестинцы

Пять палестинцев погибли, 20 пострадали в результате израильского удара по дому в районе Зейтун города Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T04:45:00+03:00

2024-12-26T04:45:00+03:00

2024-12-26T04:59:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пять палестинцев погибли, 20 пострадали в результате израильского удара по дому в районе Зейтун города Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. "Пять палестинцев погибли и 20 пострадали в результате израильского налета на дом в районе Зейтун на юге города Газа", - сообщает телеканал. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241225/gaza-1991287103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024