В Газе при израильском ударе по дому погибли палестинцы
Al Jazeera: при израильском ударе по дому в Зейтуне погибли пять палестинцев
© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пять палестинцев погибли, 20 пострадали в результате израильского удара по дому в районе Зейтун города Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.
"Пять палестинцев погибли и 20 пострадали в результате израильского налета на дом в районе Зейтун на юге города Газа", - сообщает телеканал.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
В секторе Газа за сутки погибли более 20 человек
Вчера, 16:00