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В Газе при израильском ударе по дому погибли палестинцы - РИА Новости, 26.12.2024
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04:45 26.12.2024 (обновлено: 04:59 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/gaza-1991355552.html
В Газе при израильском ударе по дому погибли палестинцы
В Газе при израильском ударе по дому погибли палестинцы - РИА Новости, 26.12.2024
В Газе при израильском ударе по дому погибли палестинцы
Пять палестинцев погибли, 20 пострадали в результате израильского удара по дому в районе Зейтун города Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T04:45:00+03:00
2024-12-26T04:59:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пять палестинцев погибли, 20 пострадали в результате израильского удара по дому в районе Зейтун города Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. "Пять палестинцев погибли и 20 пострадали в результате израильского налета на дом в районе Зейтун на юге города Газа", - сообщает телеканал. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241225/gaza-1991287103.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Газе при израильском ударе по дому погибли палестинцы

Al Jazeera: при израильском ударе по дому в Зейтуне погибли пять палестинцев

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пять палестинцев погибли, 20 пострадали в результате израильского удара по дому в районе Зейтун города Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.
"Пять палестинцев погибли и 20 пострадали в результате израильского налета на дом в районе Зейтун на юге города Газа", - сообщает телеканал.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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