https://ria.ru/20241226/gaz-1991508957.html

Запасов "Газпрома" хватит на долгие годы, заявил Миллер

Запасов "Газпрома" хватит на долгие годы, заявил Миллер - РИА Новости, 26.12.2024

Запасов "Газпрома" хватит на долгие годы, заявил Миллер

Запасов "Газпрома" хватит на долгие годы, на некоторых месторождениях по проекту разработки газ будет добываться до 2134 года, заявил глава компании Алексей... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:27:00+03:00

2024-12-26T17:27:00+03:00

2024-12-26T17:28:00+03:00

экономика

россия

алексей миллер

газпром

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Запасов "Газпрома" хватит на долгие годы, на некоторых месторождениях по проекту разработки газ будет добываться до 2134 года, заявил глава компании Алексей Миллер. "Газпром" - мировой лидер по запасам газа. И без сомнения, нашим потребителям его хватит на долгие-долгие годы. На некоторых месторождениях у нас с вами по проекту разработки будет добываться газ до 2134 года. И это только-только начало", - сказал он в ходе предновогоднего селекторного совещания. Миллер подчеркнул, что "Газпром" в течение двадцати лет обеспечивает коэффициент прироста запасов к объему добычи выше единицы. "И конечно, мы помним об эффективной разработке уже имеющихся запасов. В этом году мы начали добычу на глубоких ачимовских залежах на участке 3А Уренгойского месторождения", - добавил глава компании. Уренгойское месторождение - одно из крупнейших в мире по начальным запасам углеводородов. Расположено в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО - традиционном районе добычи углеводородов в России. Добыча газа на месторождении началась в 1978 году. "Газпром" ведет полномасштабную разработку месторождения, вовлекая в нее ачимовские залежи - более глубокие по сравнению с традиционными сеноманскими и валанжинскими.

https://ria.ru/20241219/putin-1990201793.html

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экономика, россия, алексей миллер, газпром