https://ria.ru/20241226/frantsija-1991474632.html

Во Франции призвали добиться отставки правительства Байру и Макрона

Во Франции призвали добиться отставки правительства Байру и Макрона - РИА Новости, 26.12.2024

Во Франции призвали добиться отставки правительства Байру и Макрона

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал добиться отставки правительства премьер-министра Франции Франсуа Байру и президента Эммануэля... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:23:00+03:00

2024-12-26T15:23:00+03:00

2024-12-26T15:23:00+03:00

в мире

франция

эммануэль макрон

франсуа байру

флориан филиппо

патриот

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ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал добиться отставки правительства премьер-министра Франции Франсуа Байру и президента Эммануэля Макрона до того, как французский лидер начнет шантажировать оппозицию возможностью использовать чрезвычайные полномочия. Ранее официальный представитель союзной Макрону партии Modem Брюно Мильен заявил в эфире BFMTV, что оппозиция левых и правых добивается отставки президента, создавая правительственный хаос. При этом, как он добавил, у Макрона есть возможность в случае "институционального застоя" воспользоваться статьей 16 конституции о наделении его исключительными полномочиями, чтобы "править самому". "Невероятно! Союзник Макрона, представитель партии Байру MoDem проболтался: Макрон может начать шантаж с помощью статьи 16 и чрезвычайных полномочий... Мы не должны позволить Макрону играть с этим, нужно добиться его отставки раньше! Вотум недоверия и отставка!" - написал Филиппо в соцсети X. В понедельник, 23 декабря, был объявлен новый состав французского правительства под руководством 73-летнего центриста Франсуа Байру. Предыдущий кабмин проработал три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции. Ряд ключевых министров, в том числе близкие к Макрону глава МИД и минобороны Жан-Ноэль Барро и Себастьян Лекорню, сохранили свои посты. В правительство также вошли бывший премьер Франсуа Олланда, 62-летний Мануэль Вальс, он занял пост министра заморских территорий, и бывший министр труда при Франсуа Олланде Франсуа Ребсамен, который занял пост министра экологии и территорий. Экс-премьер президента Макрона Элизабет Борн, "мадам 49.3", как называют её французские СМИ, указывая на множество раз, когда Борн применяла эту статью конституции для принятия законопроектов в обход голосования депутатов, стала новым министром образования.

https://ria.ru/20241225/makron-1991343459.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, франсуа байру, флориан филиппо, патриот