Во Франции призвали добиться отставки правительства Байру и Макрона
Филиппо призвал добиться отставки правительства Байру и Макрона
Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал добиться отставки правительства премьер-министра Франции Франсуа Байру и президента Эммануэля Макрона до того, как французский лидер начнет шантажировать оппозицию возможностью использовать чрезвычайные полномочия.
Ранее официальный представитель союзной Макрону партии Modem Брюно Мильен заявил в эфире BFMTV, что оппозиция левых и правых добивается отставки президента, создавая правительственный хаос. При этом, как он добавил, у Макрона есть возможность в случае "институционального застоя" воспользоваться статьей 16 конституции о наделении его исключительными полномочиями, чтобы "править самому".
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В понедельник, 23 декабря, был объявлен новый состав французского правительства под руководством 73-летнего центриста Франсуа Байру. Предыдущий кабмин проработал три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции.
Ряд ключевых министров, в том числе близкие к Макрону глава МИД и минобороны Жан-Ноэль Барро и Себастьян Лекорню, сохранили свои посты. В правительство также вошли бывший премьер Франсуа Олланда, 62-летний Мануэль Вальс, он занял пост министра заморских территорий, и бывший министр труда при Франсуа Олланде Франсуа Ребсамен, который занял пост министра экологии и территорий. Экс-премьер президента Макрона Элизабет Борн, "мадам 49.3", как называют её французские СМИ, указывая на множество раз, когда Борн применяла эту статью конституции для принятия законопроектов в обход голосования депутатов, стала новым министром образования.
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