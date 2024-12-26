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Во Франции призвали добиться отставки правительства Байру и Макрона - РИА Новости, 26.12.2024
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15:23 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/frantsija-1991474632.html
Во Франции призвали добиться отставки правительства Байру и Макрона
Во Франции призвали добиться отставки правительства Байру и Макрона - РИА Новости, 26.12.2024
Во Франции призвали добиться отставки правительства Байру и Макрона
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал добиться отставки правительства премьер-министра Франции Франсуа Байру и президента Эммануэля... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:23:00+03:00
2024-12-26T15:23:00+03:00
в мире
франция
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франсуа байру
флориан филиппо
патриот
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ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал добиться отставки правительства премьер-министра Франции Франсуа Байру и президента Эммануэля Макрона до того, как французский лидер начнет шантажировать оппозицию возможностью использовать чрезвычайные полномочия. Ранее официальный представитель союзной Макрону партии Modem Брюно Мильен заявил в эфире BFMTV, что оппозиция левых и правых добивается отставки президента, создавая правительственный хаос. При этом, как он добавил, у Макрона есть возможность в случае "институционального застоя" воспользоваться статьей 16 конституции о наделении его исключительными полномочиями, чтобы "править самому". "Невероятно! Союзник Макрона, представитель партии Байру MoDem проболтался: Макрон может начать шантаж с помощью статьи 16 и чрезвычайных полномочий... Мы не должны позволить Макрону играть с этим, нужно добиться его отставки раньше! Вотум недоверия и отставка!" - написал Филиппо в соцсети X. В понедельник, 23 декабря, был объявлен новый состав французского правительства под руководством 73-летнего центриста Франсуа Байру. Предыдущий кабмин проработал три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции. Ряд ключевых министров, в том числе близкие к Макрону глава МИД и минобороны Жан-Ноэль Барро и Себастьян Лекорню, сохранили свои посты. В правительство также вошли бывший премьер Франсуа Олланда, 62-летний Мануэль Вальс, он занял пост министра заморских территорий, и бывший министр труда при Франсуа Олланде Франсуа Ребсамен, который занял пост министра экологии и территорий. Экс-премьер президента Макрона Элизабет Борн, "мадам 49.3", как называют её французские СМИ, указывая на множество раз, когда Борн применяла эту статью конституции для принятия законопроектов в обход голосования депутатов, стала новым министром образования.
https://ria.ru/20241225/makron-1991343459.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, франсуа байру, флориан филиппо, патриот
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру, Флориан Филиппо, Патриот
Во Франции призвали добиться отставки правительства Байру и Макрона

Филиппо призвал добиться отставки правительства Байру и Макрона

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал добиться отставки правительства премьер-министра Франции Франсуа Байру и президента Эммануэля Макрона до того, как французский лидер начнет шантажировать оппозицию возможностью использовать чрезвычайные полномочия.
Ранее официальный представитель союзной Макрону партии Modem Брюно Мильен заявил в эфире BFMTV, что оппозиция левых и правых добивается отставки президента, создавая правительственный хаос. При этом, как он добавил, у Макрона есть возможность в случае "институционального застоя" воспользоваться статьей 16 конституции о наделении его исключительными полномочиями, чтобы "править самому".
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Макрон может досрочно покинуть пост президента, считает Пушков
25 декабря, 22:56
"Невероятно! Союзник Макрона, представитель партии Байру MoDem проболтался: Макрон может начать шантаж с помощью статьи 16 и чрезвычайных полномочий... Мы не должны позволить Макрону играть с этим, нужно добиться его отставки раньше! Вотум недоверия и отставка!" - написал Филиппо в соцсети X.
В понедельник, 23 декабря, был объявлен новый состав французского правительства под руководством 73-летнего центриста Франсуа Байру. Предыдущий кабмин проработал три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции.
Ряд ключевых министров, в том числе близкие к Макрону глава МИД и минобороны Жан-Ноэль Барро и Себастьян Лекорню, сохранили свои посты. В правительство также вошли бывший премьер Франсуа Олланда, 62-летний Мануэль Вальс, он занял пост министра заморских территорий, и бывший министр труда при Франсуа Олланде Франсуа Ребсамен, который занял пост министра экологии и территорий. Экс-премьер президента Макрона Элизабет Борн, "мадам 49.3", как называют её французские СМИ, указывая на множество раз, когда Борн применяла эту статью конституции для принятия законопроектов в обход голосования депутатов, стала новым министром образования.
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В миреФранцияЭммануэль МакронФрансуа БайруФлориан ФилиппоПатриот
 
 
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