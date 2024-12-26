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Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 14,7 млрд рублей - РИА Новости, 26.12.2024
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17:01 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/fond-1991499443.html
Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 14,7 млрд рублей
Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 14,7 млрд рублей - РИА Новости, 26.12.2024
Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 14,7 млрд рублей
Предприниматели Подмосковья привлекли 14,7 миллиарда рублей заемных средств при поддержке Московского областного гарантийного фонда по итогам 11 месяцев 2024... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:01:00+03:00
2024-12-26T17:01:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Предприниматели Подмосковья привлекли 14,7 миллиарда рублей заемных средств при поддержке Московского областного гарантийного фонда по итогам 11 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "За 11 месяцев этого года подмосковный Гарантийный фонд выдал предпринимателям региона 770 поручительств на сумму 7,1 миллиарда рублей. Полученные гарантии позволили бизнесу привлечь 14,7 миллиарда рублей заемных средств", - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Так, по словам Зиновьевой, поддержкой воспользовались 644 субъекта малого и среднего предпринимательства. Воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда предприниматели Подмосковья могут при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка фонда позволяет субъектам МСП привлекать заемные средства для развития бизнеса: приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач. Поддержка в регионе осуществляется по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20241225/biznes-1991309468.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 14,7 млрд рублей

Зиновьева: Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 14,7 млрд рублей

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Предприниматели Подмосковья привлекли 14,7 миллиарда рублей заемных средств при поддержке Московского областного гарантийного фонда по итогам 11 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"За 11 месяцев этого года подмосковный Гарантийный фонд выдал предпринимателям региона 770 поручительств на сумму 7,1 миллиарда рублей. Полученные гарантии позволили бизнесу привлечь 14,7 миллиарда рублей заемных средств", - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Так, по словам Зиновьевой, поддержкой воспользовались 644 субъекта малого и среднего предпринимательства.
Воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда предприниматели Подмосковья могут при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка фонда позволяет субъектам МСП привлекать заемные средства для развития бизнеса: приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач.
Поддержка в регионе осуществляется по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
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