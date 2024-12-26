https://ria.ru/20241226/fitso-1991538821.html
Путин рассказал, о чем говорил Фицо во время их встречи
Путин рассказал, о чем говорил Фицо во время их встречи - РИА Новости, 26.12.2024
Путин рассказал, о чем говорил Фицо во время их встречи
Президент России Владимир Путин рассказал, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил о мирном урегулировании конфликта на Украине. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:52:00+03:00
2024-12-26T19:52:00+03:00
2024-12-26T20:13:00+03:00
словакия
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил о мирном урегулировании конфликта на Украине."Хочу подчеркнуть, что господин Фицо - у него могут быть какие-то перепалки с действующим украинским руководством, с кем-то в Евросоюзе, как-то у них не все складывается с точки зрения взаимопонимания - он как раз, прежде всего, главным образом говорил о мирном урегулировании украинского конфликта. Топил за это", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20241226/putin-1991538915.html
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словакия, в мире, россия, роберт фицо, владимир путин, украина
Словакия, В мире, Россия, Роберт Фицо, Владимир Путин, Украина
Путин рассказал, о чем говорил Фицо во время их встречи
Путин заявил, что Фицо на встрече говорил о мирном урегулировании на Украине