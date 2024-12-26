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ЗАЭС опровергла данные о превышении уровня радиации в Энергодаре - РИА Новости, 26.12.2024
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14:57 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/energodar-1991469385.html
ЗАЭС опровергла данные о превышении уровня радиации в Энергодаре
ЗАЭС опровергла данные о превышении уровня радиации в Энергодаре - РИА Новости, 26.12.2024
ЗАЭС опровергла данные о превышении уровня радиации в Энергодаре
Сообщения о превышении уровня радиации в Энергодаре – городе, расположенном рядом с Запорожской АЭС - ложные и являются провокацией, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:57:00+03:00
2024-12-26T14:57:00+03:00
энергодар
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европа
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Сообщения о превышении уровня радиации в Энергодаре – городе, расположенном рядом с Запорожской АЭС - ложные и являются провокацией, сообщила пресс-служба Запорожской АЭС . "По городу развешены объявления, которые направлены на то, чтобы посеять панику среди населения. Это провокация. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений" , - говорится в сообщении. Все заявления и объявления администрация Запорожской атомной станции публикует в официальном канале ЗАЭС.Официально и на сайте станции. В Telegram-канале администрации области также отметили., что лживые сообщения опубликовали украинские Telegram-каналы. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241212/grossi-1988835801.html
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энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс, безопасность
Энергодар, Днепр (город), Европа, Запорожская АЭС, Безопасность
ЗАЭС опровергла данные о превышении уровня радиации в Энергодаре

ЗАЭС назвала данные о превышении уровня радиации в Энергодаре ложными

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Сообщения о превышении уровня радиации в Энергодаре – городе, расположенном рядом с Запорожской АЭС - ложные и являются провокацией, сообщила пресс-служба Запорожской АЭС .
"По городу развешены объявления, которые направлены на то, чтобы посеять панику среди населения. Это провокация. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений" , - говорится в сообщении.
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Все заявления и объявления администрация Запорожской атомной станции публикует в официальном канале ЗАЭС.Официально и на сайте станции.
В Telegram-канале администрации области также отметили., что лживые сообщения опубликовали украинские Telegram-каналы.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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ЭнергодарДнепр (город)ЕвропаЗапорожская АЭСБезопасность
 
 
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