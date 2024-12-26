https://ria.ru/20241226/energodar-1991469385.html

ЗАЭС опровергла данные о превышении уровня радиации в Энергодаре

ЗАЭС опровергла данные о превышении уровня радиации в Энергодаре - РИА Новости, 26.12.2024

ЗАЭС опровергла данные о превышении уровня радиации в Энергодаре

Сообщения о превышении уровня радиации в Энергодаре – городе, расположенном рядом с Запорожской АЭС - ложные и являются провокацией, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:57:00+03:00

2024-12-26T14:57:00+03:00

2024-12-26T14:57:00+03:00

энергодар

днепр (город)

европа

запорожская аэс

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Сообщения о превышении уровня радиации в Энергодаре – городе, расположенном рядом с Запорожской АЭС - ложные и являются провокацией, сообщила пресс-служба Запорожской АЭС . "По городу развешены объявления, которые направлены на то, чтобы посеять панику среди населения. Это провокация. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений" , - говорится в сообщении. Все заявления и объявления администрация Запорожской атомной станции публикует в официальном канале ЗАЭС.Официально и на сайте станции. В Telegram-канале администрации области также отметили., что лживые сообщения опубликовали украинские Telegram-каналы. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241212/grossi-1988835801.html

https://ria.ru/20241219/magate-1990027649.html

энергодар

днепр (город)

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс, безопасность