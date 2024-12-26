Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии рассказал, на чем построена энергонезависимость страны - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/energetika-1991530302.html
Экс-премьер Молдавии рассказал, на чем построена энергонезависимость страны
Экс-премьер Молдавии рассказал, на чем построена энергонезависимость страны - РИА Новости, 26.12.2024
Экс-премьер Молдавии рассказал, на чем построена энергонезависимость страны
Энергонезависимость, о которой говорят власти Молдавии, построена на финансовых влияниях со стороны США и Евросоюза, считает бывший вице-премьер республики... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:55:00+03:00
2024-12-26T18:55:00+03:00
молдавия
сша
днестр
дорин речан
евросоюз
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Энергонезависимость, о которой говорят власти Молдавии, построена на финансовых влияниях со стороны США и Евросоюза, считает бывший вице-премьер республики Александр Муравский. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. "Эта независимость построена на чем? Если только не будет финансовых вливаний со стороны ЕС и США - все! Мы предыдущий зимний сезон "вывезли" только благодаря компенсациям в сумме 5-6 миллиардов леев (270-325 миллионов долларов - ред.), которые платили гражданам и которые получили от Европейского союза и США, в основном в форме кредита, который надо возвращать", - заявил Муравский журналистам в четверг. По его словам, если эта финансовая поддержка от партнеров прекратит поступать, то и об энергетической независимости Молдавии можно забыть. Власти Молдавии намерены и этой зимой компенсировать гражданам рост тарифов на коммунальные услуги. В ноябре размер компенсаций составил от 16 до 43 долларов. В декабре министерство социальной защиты обещало пересмотреть рост компенсаций в соответствии с ростом тарифов.
https://ria.ru/20241226/defitsit-1991474466.html
https://ria.ru/20241213/moldaviya-1988936498.html
молдавия
сша
днестр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, сша, днестр, дорин речан, евросоюз, в мире, экономика
Молдавия, США, Днестр, Дорин Речан, Евросоюз, В мире, Экономика
Экс-премьер Молдавии рассказал, на чем построена энергонезависимость страны

Муравский: энергонезависимость Молдавии построена на финансовом влиянии ЕС и США

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Энергонезависимость, о которой говорят власти Молдавии, построена на финансовых влияниях со стороны США и Евросоюза, считает бывший вице-премьер республики Александр Муравский.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории Приднестровья.
Подготовка к голосованию избирательного участка в селе Грэдиница в Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Парламент Молдавии утвердил бюджет республики на 2025 год с дефицитом
Вчера, 15:21
"Эта независимость построена на чем? Если только не будет финансовых вливаний со стороны ЕС и США - все! Мы предыдущий зимний сезон "вывезли" только благодаря компенсациям в сумме 5-6 миллиардов леев (270-325 миллионов долларов - ред.), которые платили гражданам и которые получили от Европейского союза и США, в основном в форме кредита, который надо возвращать", - заявил Муравский журналистам в четверг.
По его словам, если эта финансовая поддержка от партнеров прекратит поступать, то и об энергетической независимости Молдавии можно забыть.
Власти Молдавии намерены и этой зимой компенсировать гражданам рост тарифов на коммунальные услуги. В ноябре размер компенсаций составил от 16 до 43 долларов. В декабре министерство социальной защиты обещало пересмотреть рост компенсаций в соответствии с ростом тарифов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса
13 декабря, 01:29
 
МолдавияСШАДнестрДорин РечанЕвросоюзВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала