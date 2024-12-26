https://ria.ru/20241226/energetika-1991530302.html

Экс-премьер Молдавии рассказал, на чем построена энергонезависимость страны

Экс-премьер Молдавии рассказал, на чем построена энергонезависимость страны - РИА Новости, 26.12.2024

Экс-премьер Молдавии рассказал, на чем построена энергонезависимость страны

Энергонезависимость, о которой говорят власти Молдавии, построена на финансовых влияниях со стороны США и Евросоюза, считает бывший вице-премьер республики... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T18:55:00+03:00

2024-12-26T18:55:00+03:00

2024-12-26T18:55:00+03:00

молдавия

сша

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евросоюз

в мире

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КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Энергонезависимость, о которой говорят власти Молдавии, построена на финансовых влияниях со стороны США и Евросоюза, считает бывший вице-премьер республики Александр Муравский. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. "Эта независимость построена на чем? Если только не будет финансовых вливаний со стороны ЕС и США - все! Мы предыдущий зимний сезон "вывезли" только благодаря компенсациям в сумме 5-6 миллиардов леев (270-325 миллионов долларов - ред.), которые платили гражданам и которые получили от Европейского союза и США, в основном в форме кредита, который надо возвращать", - заявил Муравский журналистам в четверг. По его словам, если эта финансовая поддержка от партнеров прекратит поступать, то и об энергетической независимости Молдавии можно забыть. Власти Молдавии намерены и этой зимой компенсировать гражданам рост тарифов на коммунальные услуги. В ноябре размер компенсаций составил от 16 до 43 долларов. В декабре министерство социальной защиты обещало пересмотреть рост компенсаций в соответствии с ростом тарифов.

https://ria.ru/20241226/defitsit-1991474466.html

https://ria.ru/20241213/moldaviya-1988936498.html

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молдавия, сша, днестр, дорин речан, евросоюз, в мире, экономика