Экс-премьер Молдавии рассказал, на чем построена энергонезависимость страны
Муравский: энергонезависимость Молдавии построена на финансовом влиянии ЕС и США
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Энергонезависимость, о которой говорят власти Молдавии, построена на финансовых влияниях со стороны США и Евросоюза, считает бывший вице-премьер республики Александр Муравский.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории Приднестровья.
"Эта независимость построена на чем? Если только не будет финансовых вливаний со стороны ЕС и США - все! Мы предыдущий зимний сезон "вывезли" только благодаря компенсациям в сумме 5-6 миллиардов леев (270-325 миллионов долларов - ред.), которые платили гражданам и которые получили от Европейского союза и США, в основном в форме кредита, который надо возвращать", - заявил Муравский журналистам в четверг.
По его словам, если эта финансовая поддержка от партнеров прекратит поступать, то и об энергетической независимости Молдавии можно забыть.
Власти Молдавии намерены и этой зимой компенсировать гражданам рост тарифов на коммунальные услуги. В ноябре размер компенсаций составил от 16 до 43 долларов. В декабре министерство социальной защиты обещало пересмотреть рост компенсаций в соответствии с ростом тарифов.
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