https://ria.ru/20241226/efimov-1991417647.html

Ефимов: в ТиНАО начали проектирование еще четырех объектов транспорта

Ефимов: в ТиНАО начали проектирование еще четырех объектов транспорта - РИА Новости, 26.12.2024

Ефимов: в ТиНАО начали проектирование еще четырех объектов транспорта

Проектирование еще четырех транспортных объектов в Новой Москве началось в 2024 году, сюда вошло свыше 11 километров автомобильных дорог и четыре искусственных... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:08:00+03:00

2024-12-26T14:08:00+03:00

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саларьево (москва)

тинао

новая москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владимир жидкин

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Проектирование еще четырех транспортных объектов в Новой Москве началось в 2024 году, сюда вошло свыше 11 километров автомобильных дорог и четыре искусственных сооружения, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений развития ТиНАО. В 2024 году началось проектирование четырех транспортных объектов: автодороги, продлевающей трассу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево на восток до трассы М-2 "Крым", а также очередного дублера МКАД, который пройдет от Калужского шоссе в сторону трассы М-3 "Украина", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Третьем проектом стал новый этап автомобильной дороги Марьино – Саларьево. Ее планируют продлить на юг. Также специалисты начали проектирование эстакады на пересечении трасс Марьино – Саларьево и М-3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна, добавляется в пресс-релизе.В свою очередь, глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что новый дублер МКАД протяженностью 5,1 километра соединит, в том числе, трассы Марьино – Саларьево и Мамыри – Пенино – Шарапово. На пересечениях здесь появятся эстакады, что позволит беспрепятственно проезжать транспорту.В сообщении уточняется, что также в рамках проекта построят мост через реку Сосенку. Также благодаря автодороге Марьино – Саларьево и эстакаде получится больше разгрузить Калужское шоссе для комфорта пассажиров и водителей.

https://ria.ru/20241226/efimov-1991310102.html

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саларьево (москва)

тинао

новая москва

москва

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