https://ria.ru/20241226/efimov-1991417647.html
Ефимов: в ТиНАО начали проектирование еще четырех объектов транспорта
Ефимов: в ТиНАО начали проектирование еще четырех объектов транспорта - РИА Новости, 26.12.2024
Ефимов: в ТиНАО начали проектирование еще четырех объектов транспорта
Проектирование еще четырех транспортных объектов в Новой Москве началось в 2024 году, сюда вошло свыше 11 километров автомобильных дорог и четыре искусственных... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:08:00+03:00
2024-12-26T14:08:00+03:00
2024-12-26T14:08:00+03:00
саларьево (москва)
тинао
новая москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владимир жидкин
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Проектирование еще четырех транспортных объектов в Новой Москве началось в 2024 году, сюда вошло свыше 11 километров автомобильных дорог и четыре искусственных сооружения, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений развития ТиНАО. В 2024 году началось проектирование четырех транспортных объектов: автодороги, продлевающей трассу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево на восток до трассы М-2 "Крым", а также очередного дублера МКАД, который пройдет от Калужского шоссе в сторону трассы М-3 "Украина", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Третьем проектом стал новый этап автомобильной дороги Марьино – Саларьево. Ее планируют продлить на юг. Также специалисты начали проектирование эстакады на пересечении трасс Марьино – Саларьево и М-3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна, добавляется в пресс-релизе.В свою очередь, глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что новый дублер МКАД протяженностью 5,1 километра соединит, в том числе, трассы Марьино – Саларьево и Мамыри – Пенино – Шарапово. На пересечениях здесь появятся эстакады, что позволит беспрепятственно проезжать транспорту.В сообщении уточняется, что также в рамках проекта построят мост через реку Сосенку. Также благодаря автодороге Марьино – Саларьево и эстакаде получится больше разгрузить Калужское шоссе для комфорта пассажиров и водителей.
https://ria.ru/20241226/efimov-1991310102.html
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саларьево (москва)
тинао
новая москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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саларьево (москва), тинао, новая москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владимир жидкин, москва, градостроительный комплекс москвы
Саларьево (Москва), ТиНАО, Новая Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владимир Жидкин, Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в ТиНАО начали проектирование еще четырех объектов транспорта
Ефимов: в 2024 году начали проектирование четырех транспортных объектов ТиНАО
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Проектирование еще четырех транспортных объектов в Новой Москве началось в 2024 году, сюда вошло свыше 11 километров автомобильных дорог и четыре искусственных сооружения, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений развития ТиНАО. В 2024 году началось проектирование четырех транспортных объектов: автодороги, продлевающей трассу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево на восток до трассы М-2 "Крым", а также очередного дублера МКАД, который пройдет от Калужского шоссе в сторону трассы М-3 "Украина", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Третьем проектом стал новый этап автомобильной дороги Марьино – Саларьево. Ее планируют продлить на юг. Также специалисты начали проектирование эстакады на пересечении трасс Марьино – Саларьево и М-3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна, добавляется в пресс-релизе.
В свою очередь, глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что новый дублер МКАД протяженностью 5,1 километра соединит, в том числе, трассы Марьино – Саларьево и Мамыри – Пенино – Шарапово. На пересечениях здесь появятся эстакады, что позволит беспрепятственно проезжать транспорту.
В сообщении уточняется, что также в рамках проекта построят мост через реку Сосенку. Также благодаря автодороге Марьино – Саларьево и эстакаде получится больше разгрузить Калужское шоссе для комфорта пассажиров и водителей.