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Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске - РИА Новости, 26.12.2024
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16:39 26.12.2024 (обновлено: 16:40 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/eaes-1991494625.html
Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске
Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске - РИА Новости, 26.12.2024
Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске во второй половине мая 2025 года. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:39:00+03:00
2024-12-26T16:40:00+03:00
белоруссия
минск
александр лукашенко
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске во второй половине мая 2025 года. "Поэтому летнее заседание, с учетом председательства Белоруссии в органах ЕАЭС, предлагаю провести в Минске и совместить его с Евразийским экономическим форумом, как это предусмотрено уставными документами. Отступать от сложившейся практики я не буду и предложу организовать эти мероприятия во второй половине мая, примерно 29 мая будущего года", - заявил Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. В четверг состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам встречи стороны подпишут около 20 документов. Во время заседания ЕАЭС Лукашенко озвучил цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.
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белоруссия, минск, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, В мире
Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске

Лукашенко предложил провести следующую встречу глав стран ЕАЭС 29 мая в Минске

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске во второй половине мая 2025 года.
"Поэтому летнее заседание, с учетом председательства Белоруссии в органах ЕАЭС, предлагаю провести в Минске и совместить его с Евразийским экономическим форумом, как это предусмотрено уставными документами. Отступать от сложившейся практики я не буду и предложу организовать эти мероприятия во второй половине мая, примерно 29 мая будущего года", - заявил Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
В четверг состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам встречи стороны подпишут около 20 документов. Во время заседания ЕАЭС Лукашенко озвучил цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Высший Евразийский экономический совет
25 декабря, 00:29
 
БелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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