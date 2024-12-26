https://ria.ru/20241226/eaes-1991494625.html

Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске

Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске - РИА Новости, 26.12.2024

Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске во второй половине мая 2025 года. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:39:00+03:00

2024-12-26T16:39:00+03:00

2024-12-26T16:40:00+03:00

белоруссия

минск

александр лукашенко

евразийский экономический союз

в мире

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МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске во второй половине мая 2025 года. "Поэтому летнее заседание, с учетом председательства Белоруссии в органах ЕАЭС, предлагаю провести в Минске и совместить его с Евразийским экономическим форумом, как это предусмотрено уставными документами. Отступать от сложившейся практики я не буду и предложу организовать эти мероприятия во второй половине мая, примерно 29 мая будущего года", - заявил Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. В четверг состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам встречи стороны подпишут около 20 документов. Во время заседания ЕАЭС Лукашенко озвучил цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.

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белоруссия

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Ольга Фомченкова

белоруссия, минск, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире