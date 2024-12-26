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Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске
Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске - РИА Новости, 26.12.2024
Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске во второй половине мая 2025 года. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:39:00+03:00
2024-12-26T16:39:00+03:00
2024-12-26T16:40:00+03:00
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске во второй половине мая 2025 года. "Поэтому летнее заседание, с учетом председательства Белоруссии в органах ЕАЭС, предлагаю провести в Минске и совместить его с Евразийским экономическим форумом, как это предусмотрено уставными документами. Отступать от сложившейся практики я не буду и предложу организовать эти мероприятия во второй половине мая, примерно 29 мая будущего года", - заявил Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. В четверг состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам встречи стороны подпишут около 20 документов. Во время заседания ЕАЭС Лукашенко озвучил цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.
https://ria.ru/20241225/sovet-1990799324.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, В мире
Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске
Лукашенко предложил провести следующую встречу глав стран ЕАЭС 29 мая в Минске