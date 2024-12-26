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В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 26.12.2024
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21:56 26.12.2024
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В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 26.12.2024
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП
ДТП произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле, движение там затруднено на 1 километр, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T21:56:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ДТП произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле, движение там затруднено на 1 километр, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "На внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле, произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено на 1 километр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В дептрансе добавили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП

Дептранс: движение в Лефортовском тоннеле в Москве затруднено из-за ДТП

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛефортовский тоннель
Лефортовский тоннель - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Лефортовский тоннель. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ДТП произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле, движение там затруднено на 1 километр, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"На внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле, произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено на 1 километр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
В дептрансе добавили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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