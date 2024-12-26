https://ria.ru/20241226/dtp-1991470042.html
В Самарской области автобус столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие
В Самарской области автобус столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.12.2024
В Самарской области автобус столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие
Рейсовый автобус и маршрутка столкнулись в Тольятти Самарской области, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщили журналистам в региональном... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:00:00+03:00
2024-12-26T15:00:00+03:00
2024-12-26T15:18:00+03:00
происшествия
самарская область
тольятти
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САМАРА, 26 дек — РИА Новости. Рейсовый автобус и маршрутка столкнулись в Тольятти Самарской области, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России."Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Тольятти, где столкнулись рейсовый автобус и маршрутка. По предварительным данным, пострадало шесть человек. На место происшествия выехал ответственный от руководства городского управления МВД", - говорится в сообщении ведомства.Подробности аварии уточняются.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, тольятти, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Самарская область, Тольятти, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Самарской области автобус столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие
В Тольятти 6 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и маршруткой