https://ria.ru/20241226/dtp-1991470042.html

В Самарской области автобус столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

В Самарской области автобус столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.12.2024

В Самарской области автобус столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

Рейсовый автобус и маршрутка столкнулись в Тольятти Самарской области, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщили журналистам в региональном... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:00:00+03:00

2024-12-26T15:00:00+03:00

2024-12-26T15:18:00+03:00

происшествия

самарская область

тольятти

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САМАРА, 26 дек — РИА Новости. Рейсовый автобус и маршрутка столкнулись в Тольятти Самарской области, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России."Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Тольятти, где столкнулись рейсовый автобус и маршрутка. По предварительным данным, пострадало шесть человек. На место происшествия выехал ответственный от руководства городского управления МВД", - говорится в сообщении ведомства.Подробности аварии уточняются.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

самарская область

тольятти

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, тольятти, министерство внутренних дел рф (мвд россии)