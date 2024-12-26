Михаил Мишустин поздравил Евгению Добровольскую с 60-летним юбилеем
Мишустин поздравил народную артистку России Евгению Добровольскую с 60-летием
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародная артистка РФ Евгения Добровольская во время пресс-подхода перед показом спектакля "Космос" в постановке режиссера Нины Григорьевой по пьесе Алексея Житковского на Новой сцене МХТ имени А.П. Чехова.
Народная артистка РФ Евгения Добровольская во время пресс-подхода перед показом спектакля "Космос" в постановке режиссера Нины Григорьевой по пьесе Алексея Житковского на Новой сцене МХТ имени А.П. Чехова.
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную актрису театра и кино Евгению Добровольскую с 60-летним юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ.
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"Яркая, талантливая и обаятельная актриса, вы пользуетесь заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе, признанием и искренней любовью многочисленных поклонников. Долгие годы вы преданно служите в легендарном МХТ, снимаетесь в фильмах. В совершенстве владея мастерством перевоплощения, вы создали целую галерею разноплановых образов, каждый из которых наделили неординарным характером, женственностью и душевной теплотой", - говорится в телеграмме.
Мишустин также пожелал ей крепкого здоровья, дальнейших успехов и удачи во всех начинаниях.
Добровольская с 1991 года служит в МХТ имени Чехова. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других.