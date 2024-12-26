https://ria.ru/20241226/dobrovolskaya-1991414644.html

Михаил Мишустин поздравил Евгению Добровольскую с 60-летним юбилеем

Михаил Мишустин поздравил Евгению Добровольскую с 60-летним юбилеем - РИА Новости, 26.12.2024

Михаил Мишустин поздравил Евгению Добровольскую с 60-летним юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную актрису театра и кино Евгению Добровольскую с 60-летним юбилеем, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:25:00+03:00

2024-12-26T12:25:00+03:00

2024-12-26T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную актрису театра и кино Евгению Добровольскую с 60-летним юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. "Яркая, талантливая и обаятельная актриса, вы пользуетесь заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе, признанием и искренней любовью многочисленных поклонников. Долгие годы вы преданно служите в легендарном МХТ, снимаетесь в фильмах. В совершенстве владея мастерством перевоплощения, вы создали целую галерею разноплановых образов, каждый из которых наделили неординарным характером, женственностью и душевной теплотой", - говорится в телеграмме. Мишустин также пожелал ей крепкого здоровья, дальнейших успехов и удачи во всех начинаниях. Добровольская с 1991 года служит в МХТ имени Чехова. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других.

https://ria.ru/20241226/boyarskiy-1991020861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

культура, михаил мишустин, новости культуры, юбилей, день рождения