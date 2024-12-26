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Михаил Мишустин поздравил Евгению Добровольскую с 60-летним юбилеем - РИА Новости, 26.12.2024
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Культура
 
12:25 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/dobrovolskaya-1991414644.html
Михаил Мишустин поздравил Евгению Добровольскую с 60-летним юбилеем
Михаил Мишустин поздравил Евгению Добровольскую с 60-летним юбилеем - РИА Новости, 26.12.2024
Михаил Мишустин поздравил Евгению Добровольскую с 60-летним юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную актрису театра и кино Евгению Добровольскую с 60-летним юбилеем, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:25:00+03:00
2024-12-26T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную актрису театра и кино Евгению Добровольскую с 60-летним юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. "Яркая, талантливая и обаятельная актриса, вы пользуетесь заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе, признанием и искренней любовью многочисленных поклонников. Долгие годы вы преданно служите в легендарном МХТ, снимаетесь в фильмах. В совершенстве владея мастерством перевоплощения, вы создали целую галерею разноплановых образов, каждый из которых наделили неординарным характером, женственностью и душевной теплотой", - говорится в телеграмме. Мишустин также пожелал ей крепкого здоровья, дальнейших успехов и удачи во всех начинаниях. Добровольская с 1991 года служит в МХТ имени Чехова. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других.
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культура, михаил мишустин, новости культуры, юбилей, день рождения
Культура, Культура, Михаил Мишустин, Новости культуры, юбилей, день рождения
Михаил Мишустин поздравил Евгению Добровольскую с 60-летним юбилеем

Мишустин поздравил народную артистку России Евгению Добровольскую с 60-летием

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародная артистка РФ Евгения Добровольская во время пресс-подхода перед показом спектакля "Космос" в постановке режиссера Нины Григорьевой по пьесе Алексея Житковского на Новой сцене МХТ имени А.П. Чехова.
Народная артистка РФ Евгения Добровольская во время пресс-подхода перед показом спектакля Космос в постановке режиссера Нины Григорьевой по пьесе Алексея Житковского на Новой сцене МХТ имени А.П. Чехова. - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Народная артистка РФ Евгения Добровольская во время пресс-подхода перед показом спектакля "Космос" в постановке режиссера Нины Григорьевой по пьесе Алексея Житковского на Новой сцене МХТ имени А.П. Чехова.
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную актрису театра и кино Евгению Добровольскую с 60-летним юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ.
«
"Яркая, талантливая и обаятельная актриса, вы пользуетесь заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе, признанием и искренней любовью многочисленных поклонников. Долгие годы вы преданно служите в легендарном МХТ, снимаетесь в фильмах. В совершенстве владея мастерством перевоплощения, вы создали целую галерею разноплановых образов, каждый из которых наделили неординарным характером, женственностью и душевной теплотой", - говорится в телеграмме.
Мишустин также пожелал ей крепкого здоровья, дальнейших успехов и удачи во всех начинаниях.
Добровольская с 1991 года служит в МХТ имени Чехова. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других.
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