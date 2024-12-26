https://ria.ru/20241226/diplomatiya-1991352086.html

Американский экс-дипломат оценил обещание Трампа решить конфликт на Украине

Американский экс-дипломат оценил обещание Трампа решить конфликт на Украине - РИА Новости, 26.12.2024

Американский экс-дипломат оценил обещание Трампа решить конфликт на Украине

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что он сможет урегулировать конфликт на Украине всего за один день, является несбыточным, заявил в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T03:31:00+03:00

2024-12-26T03:31:00+03:00

2024-12-26T03:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что он сможет урегулировать конфликт на Украине всего за один день, является несбыточным, заявил в беседе с РИА Новости отставной американский дипломат Джим Джатрас. "Нет, конечно, нет. Его подход – это классическое "искусство сделки", а именно угрозы и блеф. Он, вероятно, будет угрожать (Владимиру) Зеленскому: если вы не начнете переговоры, я прекращу помощь Украине. Затем он будет угрожать (Владимиру) Путину, говоря: если вы не начнете переговоры, я увеличу помощь Украине в разы", – отметил Джатрас. По его словам, подход Трампа к решению международных вопросов носит "транзакционный" характер. "Он говорит: "Я предложу вам это, пригрожу тем, а вы сделаете то, что мне нужно". И он думает, что это сработает. Если россияне согласятся играть с ним в эту игру, это будет глупо с их стороны", – добавил экс-дипломат. Собеседник агентства также выразил мнение, что ослабления санкций против России при администрации Трампа ожидать не стоит. "Можно ожидать обещаний ослабить санкции, если Россия сделает то, чего мы хотим… Однако это долгий процесс", – сказал он. Говоря о введении новых рестрикций, дипломат отметил, что это возможно, но не в ближайшее время. "Санкции вряд ли будут первым инструментом, к которому Трамп прибегнет в отношении России. Если он войдет в должность с идеей достичь соглашения между Россией и Украиной в кратчайшие сроки и начнет раздавать обещания и угрозы в первые три месяца своей администрации, новые санкции в этот период маловероятны. Однако, если он столкнется с "упрямством" России, может пригрозить их введением", – пояснил отставной американский дипломат. Джим Джатрас служил в американской дипломатической службе в течение шести с половиной лет, работая в Мексике, а затем в отделе по делам Советского Союза госдепартамента США в начале 1980-х годов. Позже он был советником по вопросам внешней политики республиканского руководства в американском сенате.

https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991133205.html

https://ria.ru/20241225/tramp-1991121215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп