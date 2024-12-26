https://ria.ru/20241226/dannye-1991423160.html

Маск усомнился в достоверности экономических данных при Байдене

Маск усомнился в достоверности экономических данных при Байдене - РИА Новости, 26.12.2024

Маск усомнился в достоверности экономических данных при Байдене

Американский предприниматель Илон Маск выразил в соцсети X сомнение в корректности экономических данных, опубликованных в период президентства Джо Байдена,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:47:00+03:00

2024-12-26T12:47:00+03:00

2024-12-26T12:47:00+03:00

в мире

сша

джо байден

илон маск

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946065490_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e27b1764c4143ba749cb9b053f044346.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выразил в соцсети X сомнение в корректности экономических данных, опубликованных в период президентства Джо Байдена, отреагировав на сообщения о пересмотре статистики по рынку труда. "Как системы данных могут быть настолько плохими?" - написал Маск. Так он отреагировал на публикацию, в которой утверждалось, что после победы Дональда Трампа власти США пересматривают экономические показатели времен Байдена. В посте говорилось, что изначально во втором квартале 2024 года сообщалось о 653 тысячах новых рабочих мест, однако позже выяснилось, что реальные показатели были отрицательными. Кроме того, в публикации отмечалось, что данные за 2023 год были скорректированы с уменьшением на 800 тысяч рабочих мест. Автор поста связал это с попыткой администрации Байдена искусственно улучшить экономические показатели в преддверии выборов.

https://ria.ru/20241220/mask-1990529700.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, илон маск, дональд трамп