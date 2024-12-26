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Маск усомнился в достоверности экономических данных при Байдене - РИА Новости, 26.12.2024
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12:47 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/dannye-1991423160.html
Маск усомнился в достоверности экономических данных при Байдене
Маск усомнился в достоверности экономических данных при Байдене - РИА Новости, 26.12.2024
Маск усомнился в достоверности экономических данных при Байдене
Американский предприниматель Илон Маск выразил в соцсети X сомнение в корректности экономических данных, опубликованных в период президентства Джо Байдена,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:47:00+03:00
2024-12-26T12:47:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выразил в соцсети X сомнение в корректности экономических данных, опубликованных в период президентства Джо Байдена, отреагировав на сообщения о пересмотре статистики по рынку труда. "Как системы данных могут быть настолько плохими?" - написал Маск. Так он отреагировал на публикацию, в которой утверждалось, что после победы Дональда Трампа власти США пересматривают экономические показатели времен Байдена. В посте говорилось, что изначально во втором квартале 2024 года сообщалось о 653 тысячах новых рабочих мест, однако позже выяснилось, что реальные показатели были отрицательными. Кроме того, в публикации отмечалось, что данные за 2023 год были скорректированы с уменьшением на 800 тысяч рабочих мест. Автор поста связал это с попыткой администрации Байдена искусственно улучшить экономические показатели в преддверии выборов.
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в мире, сша, джо байден, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск усомнился в достоверности экономических данных при Байдене

Маск выразил сомнение в корректности экономических данных времен Байдена

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выразил в соцсети X сомнение в корректности экономических данных, опубликованных в период президентства Джо Байдена, отреагировав на сообщения о пересмотре статистики по рынку труда.
"Как системы данных могут быть настолько плохими?" - написал Маск.
Так он отреагировал на публикацию, в которой утверждалось, что после победы Дональда Трампа власти США пересматривают экономические показатели времен Байдена. В посте говорилось, что изначально во втором квартале 2024 года сообщалось о 653 тысячах новых рабочих мест, однако позже выяснилось, что реальные показатели были отрицательными.
Кроме того, в публикации отмечалось, что данные за 2023 год были скорректированы с уменьшением на 800 тысяч рабочих мест. Автор поста связал это с попыткой администрации Байдена искусственно улучшить экономические показатели в преддверии выборов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Маск задался вопросом, жив ли Байден
20 декабря, 20:16
 
В миреСШАДжо БайденИлон МаскДональд Трамп
 
 
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