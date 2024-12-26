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Маск усомнился в достоверности экономических данных при Байдене
Маск усомнился в достоверности экономических данных при Байдене - РИА Новости, 26.12.2024
Маск усомнился в достоверности экономических данных при Байдене
Американский предприниматель Илон Маск выразил в соцсети X сомнение в корректности экономических данных, опубликованных в период президентства Джо Байдена,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:47:00+03:00
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2024-12-26T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выразил в соцсети X сомнение в корректности экономических данных, опубликованных в период президентства Джо Байдена, отреагировав на сообщения о пересмотре статистики по рынку труда. "Как системы данных могут быть настолько плохими?" - написал Маск. Так он отреагировал на публикацию, в которой утверждалось, что после победы Дональда Трампа власти США пересматривают экономические показатели времен Байдена. В посте говорилось, что изначально во втором квартале 2024 года сообщалось о 653 тысячах новых рабочих мест, однако позже выяснилось, что реальные показатели были отрицательными. Кроме того, в публикации отмечалось, что данные за 2023 год были скорректированы с уменьшением на 800 тысяч рабочих мест. Автор поста связал это с попыткой администрации Байдена искусственно улучшить экономические показатели в преддверии выборов.
https://ria.ru/20241220/mask-1990529700.html
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в мире, сша, джо байден, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск усомнился в достоверности экономических данных при Байдене
Маск выразил сомнение в корректности экономических данных времен Байдена