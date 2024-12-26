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Транзит через Босфор перекрыли из-за проблем у шедшего в Россию судна
Транзит через Босфор перекрыли из-за проблем у шедшего в Россию судна - РИА Новости, 26.12.2024
Транзит через Босфор перекрыли из-за проблем у шедшего в Россию судна
Транзит судов через пролив Босфор временно перекрыли из-за неполадок у следовавшего в Россию танкера, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:25:00+03:00
2024-12-26T14:25:00+03:00
2024-12-26T19:14:00+03:00
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СТАМБУЛ, 26 дек — РИА Новости. Транзит судов через пролив Босфор временно перекрыли из-за неполадок у следовавшего в Россию танкера, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции."Босфор временно перекрыт для транзита судов в обе стороны из-за технических неполадок у танкера Cordelia Moon, следовавшего из турецкого порта Ялова в Россию", — говорится в заявлении. Согласно открытым данным на порталах слежения, судно длиной 274 метра под флагом Панамы следовало в Новороссийск.
https://ria.ru/20241225/mazut-1991228506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
босфор, россия, турция, в мире
Босфор, Россия, Турция, В мире
Транзит через Босфор перекрыли из-за проблем у шедшего в Россию судна
Транзит через Босфор перекрыли из-за неполадок у следовавшего в РФ танкера