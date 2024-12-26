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Транзит через Босфор перекрыли из-за проблем у шедшего в Россию судна - РИА Новости, 26.12.2024
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14:25 26.12.2024 (обновлено: 19:14 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/bosfor-1991460823.html
Транзит через Босфор перекрыли из-за проблем у шедшего в Россию судна
Транзит через Босфор перекрыли из-за проблем у шедшего в Россию судна - РИА Новости, 26.12.2024
Транзит через Босфор перекрыли из-за проблем у шедшего в Россию судна
Транзит судов через пролив Босфор временно перекрыли из-за неполадок у следовавшего в Россию танкера, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:25:00+03:00
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СТАМБУЛ, 26 дек — РИА Новости. Транзит судов через пролив Босфор временно перекрыли из-за неполадок у следовавшего в Россию танкера, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции."Босфор временно перекрыт для транзита судов в обе стороны из-за технических неполадок у танкера Cordelia Moon, следовавшего из турецкого порта Ялова в Россию", — говорится в заявлении. Согласно открытым данным на порталах слежения, судно длиной 274 метра под флагом Панамы следовало в Новороссийск.
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босфор, россия, турция, в мире
Босфор, Россия, Турция, В мире
Транзит через Босфор перекрыли из-за проблем у шедшего в Россию судна

Транзит через Босфор перекрыли из-за неполадок у следовавшего в РФ танкера

© iStock.com / AyakochunПролив Босфор
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© iStock.com / Ayakochun
Пролив Босфор. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 26 дек — РИА Новости. Транзит судов через пролив Босфор временно перекрыли из-за неполадок у следовавшего в Россию танкера, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
"Босфор временно перекрыт для транзита судов в обе стороны из-за технических неполадок у танкера Cordelia Moon, следовавшего из турецкого порта Ялова в Россию", — говорится в заявлении.
Согласно открытым данным на порталах слежения, судно длиной 274 метра под флагом Панамы следовало в Новороссийск.
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