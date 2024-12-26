https://ria.ru/20241226/bosfor-1991460823.html

Транзит через Босфор перекрыли из-за проблем у шедшего в Россию судна

Транзит через Босфор перекрыли из-за проблем у шедшего в Россию судна - РИА Новости, 26.12.2024

Транзит через Босфор перекрыли из-за проблем у шедшего в Россию судна

Транзит судов через пролив Босфор временно перекрыли из-за неполадок у следовавшего в Россию танкера, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:25:00+03:00

2024-12-26T14:25:00+03:00

2024-12-26T19:14:00+03:00

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СТАМБУЛ, 26 дек — РИА Новости. Транзит судов через пролив Босфор временно перекрыли из-за неполадок у следовавшего в Россию танкера, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции."Босфор временно перекрыт для транзита судов в обе стороны из-за технических неполадок у танкера Cordelia Moon, следовавшего из турецкого порта Ялова в Россию", — говорится в заявлении. Согласно открытым данным на порталах слежения, судно длиной 274 метра под флагом Панамы следовало в Новороссийск.

https://ria.ru/20241225/mazut-1991228506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

босфор, россия, турция, в мире