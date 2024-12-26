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Александр Бочкарев: важно сделать путешествие комфортным и вкусным

Александр Бочкарев: важно сделать путешествие комфортным и вкусным - РИА Новости, 26.12.2024

Александр Бочкарев: важно сделать путешествие комфортным и вкусным

Питание в поезде – это неотъемлемая часть путешествия по железной дороге, особенно когда речь идет о многодневной поездке. В последнее время пассажиры все чаще... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:05:00+03:00

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2024-12-26T20:05:00+03:00

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Питание в поезде – это неотъемлемая часть путешествия по железной дороге, особенно когда речь идет о многодневной поездке. В последнее время пассажиры все чаще отказываются от еды с собой, предпочитая ей вкусные завтраки, обеды и ужины, входящие в стоимость билета, или блюда из меню вагонов-ресторанов и вагонов-бистро. О том, кто обеспечивает путешественников качественной едой, о питании в туристических поездах, а также о подготовке меню для тематического поезда в юбилей Победы, в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор компании "Напитки ТрансСервис" Александр Бочкарев.– Александр Николаевич, почему работа на железной дороге стала для вас делом всей жизни и как вы пришли к тому, чтобы возглавить индустрию питания в поездах?– Железная дорога была моей мечтой с детства. Еще в студенческих отрядах работал проводником. И это очень важный этап в моей жизни, бесценный опыт, который дал мне возможность изучить всю техническую часть работы в поездах, а самое главное – понять, что хотят пассажиры, увидеть их реакцию на сервис, получить обратную связь. С тех пор приоритетная задача для меня – обеспечить качественное обслуживание на железной дороге, чтобы наши пассажиры чувствовали себя в поездах максимально комфортно.Полученный опыт позволил мне курировать работу главного поезда страны — "Красной стрелы", возглавить производственное подразделение в Санкт-Петербурге, где организовывал работу вагонов-ресторанов и продажи товаров проводниками для пассажиров.В Федеральной пассажирской компании я много лет отвечал за качество обслуживания пассажиров, соблюдение технологической дисциплины и правил безопасности в работе поездных бригад. Когда мне предложили перейти в НТС, я понял, что это шанс применить весь мой опыт и дать компании новый импульс. В 2022 году я возглавил ее.– Как давно компания предоставляет питание для пассажиров поездов дальнего следования? И насколько это сегодня востребовано у путешественников?– Прежде всего, нужно отметить, что НТС на сегодняшний день является крупным оператором питания на поездах дальнего следования Федеральной пассажирской компании. Именно поэтому на всей нашей команде лежит большая ответственность за то, чтобы сделать путешествие россиян максимально комфортным с точки зрения вкусной и главное безопасной еды в дороге. С 2018 года компания начала поставлять питание для вагонов-ресторанов и питание, входящее в стоимость проездного документа на поездах дальнего следования. Кроме того, мы обеспечиваем питание в вагонах-ресторанах туристических поездов.Если говорить о востребованности услуги, то приведу несколько цифр. В 2024 году компания НТС обеспечила питанием более 4,3 млн пассажиров поездов дальнего следования. Это достаточно высокий результат нашей работы. Но, конечно, для нас куда важнее получать живые отзывы от пассажиров, в этом году их было немало, и наши работники отмечают большое количество положительных эмоций и благодарностей от пассажиров.Меню мы обновляем четыре раза в год — это уже стало своего рода искусством. Каждый сезон команда технологов готовит новые блюда, которые проходят через обязательные дегустации — 24 дегустации в год. Но главное, чем мы можем гордиться, — это участие в проектах, которые способствуют развитию внутреннего туризма. В этом году мы обслуживали 33 туристических поезда, которые совершили 150 рейсов по живописнейшим маршрутам России. И каждый такой круиз для пассажиров — это не просто движение по рельсам, это путешествие в мир впечатлений и воспоминаний, неотъемлемой частью которого стали труд и забота работников НТС.– Вы упомянули туристические поезда. Как проходило становление круизных маршрутов и есть ли какая-то специфика питания в таких поездах?– Задача по развитию внутреннего туризма была поставлена президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И, конечно, в первую очередь к ее решению подключились транспортные компании. Так, РЖД были запущены первые туристические поезда "Рускеальский экспресс" и "Сочи". В результате мы получили уникальные маршруты, которые не имеют аналогов в мире.В России такие круизы отличаются не только красивыми природными маршрутами – такой красоты на заграничных курортах не найдешь, но и доступностью для людей с разным уровнем доходов. Если раньше подобные поезда были предназначены в основном для иностранных туристов, то сейчас каждый россиянин может выбрать свой маршрут и путешествовать по России с комфортом. Например, туристический поезд "Сочи" — это настоящий шедевр, где вагон-ресторан позволяют окунуться в атмосферу 70-80-х годов. Также в некоторые составы включены вагоны-бары, которые играют роль не только мест для питания, но подходят для проведения конференций, презентаций, праздничных мероприятий. Эти вагоны одни из лучших с технической, технологической и функциональной точек зрения. А еще здесь стоит точная копия легендарного игрового автомата "Морской бой". Это развлечение любят все: дети — за азарт, а взрослые — за ностальгию по детству, когда битвы с кораблями были в каждом игровом зале. И в этом есть что-то большее: символ преемственности поколений, который замечаешь не сразу.Если говорить о питании в туристических поездах, то здесь тоже есть свои интересные особенности. Прежде всего, путешественникам предлагается завтрак, который включен в стоимость тура. В вагонах-ресторанах каждого поезда есть свое меню, где помимо стандартных и всеми любимых блюд, есть национальные. Они отдельно прорабатываются для каждого маршрута, в зависимости от того, в каких регионах проходит круиз. Приведу еще один пример, на поезде "Жемчужина Кавказа" большим спросом пользуются хычины, их вагоне ресторане готовят повара, знающие многовековые секреты кавказкой кухни.– Залог успеха хороших блюд – это не только мастерство поваров, но и качественные продукты, из которых эти блюда готовятся. Как компания подходит к вопросу выбора поставщиков, и какие аргументы являются решающими при их выборе?– Мы тщательно подходим к выбору поставщиков. Каждый кандидат перед участием в конкурсе проходит несколько этапов дегустации, а также проверки качества продуктов по специальной программе Роспотребнадзора. Что интересно, поставщик даже не знает, на каком этапе и какие образцы будут исследованы — это исключает возможность подтасовать результаты. Наша компания взаимодействует только с надежными поставщиками питания, которые используют систему качества ХАССП. Совместно мы анализируем риски, которые могут возникнуть на разных этапах – от производства до упаковки и транспортировки. Также получаем обратную связь от потребителя, анализируем критичные запросы и работаем с ними.– Исходя из ваших слов, питание в поездах – это и вкусно, и безопасно. Но почему, на ваш взгляд, люди до сих пор берут еду с собой и насколько это оправдано с точки зрения здоровья?– Безусловно, пассажиры берут еду с собой в целях экономии. Во многом это понятно. Но здесь также важно помнить о своем здоровье. Срок хранения готовой еды очень ограничен, в отдельных случаях и при влиянии внешних факторов не больше 3-4 часов, а в поезде просто нет возможности соблюсти санитарные нормы хранения. Мы же в вагонах-ресторанах обеспечиваем пассажиров едой, которая хранится в соответствующих условиях, проходит регулярный контроль качества Роспотребнадзора, и каждый продукт сертифицирован.– Александр Николаевич, в октябре НТС запустила магазин доставки еды для сотрудников, на сегодня это достаточно распространенный сервис, расскажите подробнее?– Конечно, обеспечение питанием сотрудников компании для нас ровно такая же задача, как и питание для пассажиров. В этом году на базе собственных производств мы запустили новый вид услуг: доставку готовой еды. Аккумулировав накопленный опыт, мы открыли свой магазин доставки готовой еды – корпоративного питания.– Раз мы заговорили с вами о деятельности компании, то какие еще результаты своей работы в 2024 году вы считаете важными?– Есть проекты, участием в которых мы особенно гордимся – это социально значимые проекты. Они важны с точки зрения ценностей нашего государства, которые НТС, безусловно, разделяет. Я говорю о патриотизме, уважительном отношении к старшему поколению и к детям, помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.В 2024 году мы приняли участие в таких акциях, как "Своих не бросаем!", обеспечив питанием героев специальной военной операции, а также их родных и близких, которые отправились в круизы на 14 рейсах туристических поездов. К празднованию 50-летия Байкало-Амурской магистрали было организовано питание ветеранов, участвующих в "стройке века", которые прибыли в Тынду - к месту проведения центрального мероприятия – сразу на нескольких эстафетных поездах из Москвы, Хабаровска и Иркутска.Большой вклад команда НТС внесла в обеспечение питанием детских групп во время летних перевозок по России. Заботу наших сотрудников почувствовали более 250 тысяч детей со всей страны. Еще 300 детей-победителей конкурса "Большая перемена" были обеспечены четырехразовым питанием во время путешествия из Москвы во Владивосток и обратно. Более 100 тысяч детей получили питание в рамках помощи по заявкам МЧС России из городов Белгород, Курск, Орск и региональных администраций Белгородской и Владимирской областей.Все эти проекты — больше, чем работа. Это искреннее желание всей нашей команды окружить людей заботой, помочь и поддержать всех, кто в этом нуждается.– Какие цели у компании НТС на 2025 год?– 2025 год будет важным для нас. НТС ставит перед собой амбициозную цель — развитие собственных производственных мощностей, которые обеспечат гарантированное, корпоративное питание, а также обеспечение услуги – доставки еды к поезду. Будем расширять сегмент корпоративного питания. Сейчас мы доставляем питание сотрудникам Федеральной пассажирской компании и своим сотрудникам, а также некоторым структурным подразделениям ФПК. Уже работают пункты питания в Москве, Нижнем Новгороде, в будущем есть планы открытия столовых в Санкт-Петербурге во Владивостоке и других городах. Внедрение и усовершенствования услуги доставки еды к поезду – также является одной из важных наших стратегических задач.В направлении туристических поездов в юбилей Победы в Великой Отечественной войне будет запущен специальный тематический поезд, мы уже приступили к подготовке меню для поезда. К этому проекту мы подходим с особой заботой и трепетом, поскольку пассажирами поездов станут наши дорогие ветераны. И наша задача сделать так, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно.– Наше интервью выйдет в преддверии Нового года, что будет на вашем столе, какие ваши любимые блюда?– На нем будут традиционные и любимые с детства блюда: оливье, сельдь под шубой, холодец, может запеченная курица. Сам Новый год мы встречаем за семейным столом.Я хочу сердечно поздравить всех и, конечно, своих коллег с наступающими праздниками – пусть Новый год принесет в вашу жизнь тепло, радость и вдохновение!

https://ria.ru/20241222/kruizy-1983958113.html

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россия, интервью, ржд, туризм, поезда, путешествия, питание