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В Боснии и Герцеговине сообщили о задержании главы МВД - РИА Новости, 26.12.2024
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14:22 26.12.2024 (обновлено: 14:38 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/big-1991459748.html
В Боснии и Герцеговине сообщили о задержании главы МВД
В Боснии и Герцеговине сообщили о задержании главы МВД - РИА Новости, 26.12.2024
В Боснии и Герцеговине сообщили о задержании главы МВД
Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) задержала министра безопасности (главу МВД) Ненада Нешича и ряд чиновников по подозрению в коррупции, сообщил в четверг... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:22:00+03:00
2024-12-26T14:38:00+03:00
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БЕЛГРАД, 26 дек — РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) задержала министра безопасности (главу МВД) Ненада Нешича и ряд чиновников по подозрению в коррупции, сообщил в четверг надзорный орган.Расследование прокуратуры совместно с управлением по оргпреступности Республики Сербской БиГ привело к задержанию в четверг министра безопасности Ненада Нешича, директора дорожного госпредприятия "Путеви РС" Милана Дакича, а также Младена Лучича и еще четырех должностных лиц."Они подозреваются в том, что как руководители "Путеви РС" и лица, сотрудничающие с данным предприятием, вступили в преступный сговор ради совершения преступления... злоупотребление служебным положением или полномочиями", - кратко указал надзорный орган в сообщении.Глава МВД Ненад Нешич представляет сербский народ в руководстве БиГ и неоднократно вступал в открытую полемику с властями в Сараево.
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в мире, босния и герцеговина, сараево
В мире, Босния и Герцеговина, Сараево
В Боснии и Герцеговине сообщили о задержании главы МВД

Прокуратура БиГ сообщила о задержании главы МВД по подозрению в коррупции

© Getty Images / Anadolu/Samir JordamovicМинистр безопасности Боснии и Герцеговины Ненад Нешич
Министр безопасности Боснии и Герцеговины Ненад Нешич - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Getty Images / Anadolu/Samir Jordamovic
Министр безопасности Боснии и Герцеговины Ненад Нешич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 дек — РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) задержала министра безопасности (главу МВД) Ненада Нешича и ряд чиновников по подозрению в коррупции, сообщил в четверг надзорный орган.
Расследование прокуратуры совместно с управлением по оргпреступности Республики Сербской БиГ привело к задержанию в четверг министра безопасности Ненада Нешича, директора дорожного госпредприятия "Путеви РС" Милана Дакича, а также Младена Лучича и еще четырех должностных лиц.
"Они подозреваются в том, что как руководители "Путеви РС" и лица, сотрудничающие с данным предприятием, вступили в преступный сговор ради совершения преступления... злоупотребление служебным положением или полномочиями", - кратко указал надзорный орган в сообщении.
Глава МВД Ненад Нешич представляет сербский народ в руководстве БиГ и неоднократно вступал в открытую полемику с властями в Сараево.
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