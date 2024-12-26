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В Боснии и Герцеговине сообщили о задержании главы МВД
В Боснии и Герцеговине сообщили о задержании главы МВД - РИА Новости, 26.12.2024
В Боснии и Герцеговине сообщили о задержании главы МВД
Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) задержала министра безопасности (главу МВД) Ненада Нешича и ряд чиновников по подозрению в коррупции, сообщил в четверг... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:22:00+03:00
2024-12-26T14:22:00+03:00
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БЕЛГРАД, 26 дек — РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) задержала министра безопасности (главу МВД) Ненада Нешича и ряд чиновников по подозрению в коррупции, сообщил в четверг надзорный орган.Расследование прокуратуры совместно с управлением по оргпреступности Республики Сербской БиГ привело к задержанию в четверг министра безопасности Ненада Нешича, директора дорожного госпредприятия "Путеви РС" Милана Дакича, а также Младена Лучича и еще четырех должностных лиц."Они подозреваются в том, что как руководители "Путеви РС" и лица, сотрудничающие с данным предприятием, вступили в преступный сговор ради совершения преступления... злоупотребление служебным положением или полномочиями", - кратко указал надзорный орган в сообщении.Глава МВД Ненад Нешич представляет сербский народ в руководстве БиГ и неоднократно вступал в открытую полемику с властями в Сараево.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, босния и герцеговина, сараево
В мире, Босния и Герцеговина, Сараево
В Боснии и Герцеговине сообщили о задержании главы МВД
Прокуратура БиГ сообщила о задержании главы МВД по подозрению в коррупции
БЕЛГРАД, 26 дек — РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) задержала министра безопасности (главу МВД) Ненада Нешича и ряд чиновников по подозрению в коррупции, сообщил в четверг надзорный орган.
Расследование прокуратуры совместно с управлением по оргпреступности Республики Сербской БиГ привело к задержанию в четверг министра безопасности Ненада Нешича, директора дорожного госпредприятия "Путеви РС" Милана Дакича, а также Младена Лучича и еще четырех должностных лиц.
"Они подозреваются в том, что как руководители "Путеви РС" и лица, сотрудничающие с данным предприятием, вступили в преступный сговор ради совершения преступления... злоупотребление служебным положением или полномочиями", - кратко указал надзорный орган в сообщении.
Глава МВД Ненад Нешич представляет сербский народ в руководстве БиГ и неоднократно вступал в открытую полемику с властями в Сараево
.