https://ria.ru/20241226/big-1991459748.html

В Боснии и Герцеговине сообщили о задержании главы МВД

В Боснии и Герцеговине сообщили о задержании главы МВД - РИА Новости, 26.12.2024

В Боснии и Герцеговине сообщили о задержании главы МВД

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) задержала министра безопасности (главу МВД) Ненада Нешича и ряд чиновников по подозрению в коррупции, сообщил в четверг... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:22:00+03:00

2024-12-26T14:22:00+03:00

2024-12-26T14:38:00+03:00

в мире

босния и герцеговина

сараево

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991460328_0:223:1730:1196_1920x0_80_0_0_6ff711468a4506d2e7c53d8bdeac69a7.jpg

БЕЛГРАД, 26 дек — РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) задержала министра безопасности (главу МВД) Ненада Нешича и ряд чиновников по подозрению в коррупции, сообщил в четверг надзорный орган.Расследование прокуратуры совместно с управлением по оргпреступности Республики Сербской БиГ привело к задержанию в четверг министра безопасности Ненада Нешича, директора дорожного госпредприятия "Путеви РС" Милана Дакича, а также Младена Лучича и еще четырех должностных лиц."Они подозреваются в том, что как руководители "Путеви РС" и лица, сотрудничающие с данным предприятием, вступили в преступный сговор ради совершения преступления... злоупотребление служебным положением или полномочиями", - кратко указал надзорный орган в сообщении.Глава МВД Ненад Нешич представляет сербский народ в руководстве БиГ и неоднократно вступал в открытую полемику с властями в Сараево.

https://ria.ru/20240709/khorvatiya-1958642161.html

босния и герцеговина

сараево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, босния и герцеговина, сараево