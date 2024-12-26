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ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 26.12.2024
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:44:00+03:00
2024-12-26T12:44:00+03:00
2024-12-26T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать шестого декабря в период с 10.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
ПВО с 10:00 до 12:00 мск уничтожила 2 украинских БПЛА над Белгородской областью