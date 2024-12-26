https://ria.ru/20241226/bespilotniki-1991421968.html

ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 26.12.2024

ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:44:00+03:00

2024-12-26T12:44:00+03:00

2024-12-26T13:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать шестого декабря в период с 10.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)