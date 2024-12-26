Демократы с нетерпением ждут ухода Байдена, пишет Hill
Hill: разочарованные демократы ждут завершения президентства Байдена
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Представители Демократической партии США хоть и не рады, что место президента займет республиканец Дональд Трамп, с нетерпением ждут ухода Джо Байдена, разочаровавшись тем, как заканчивается его президентство, пишет американская газета Hill.
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По его словам, в партийных рядах отмечается "большое разочарование тем, как заканчивается это президентство", уход нынешнего лидера можно считать "чуть ли не отставкой".
Как сообщили источники издания, особую бурю возмущения среди демократов вызвало решение Байдена помиловать своего сына Хантера. Этот шаг вызвал у них "отвращение" и "ярость" по отношению к действующему президенту.
При этом некоторые демократы заявили изданию, что их не раздражает тот ажиотаж, который создал вокруг себя Трамп за последний месяц, отметив, что он не ведет себя неподобающим образом и выглядит более взвешенным, чем восемь лет назад.
Ранее газета Politico писала, что Байден отстранился от рабочих обязанностей после победы Дональда Трампа на выборах, а у его собственной администрации, однопартийцев и законодателей создалось впечатление, что он покинул Овальный кабинет еще несколько недель назад.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. 17 декабря он получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.